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(Özel Haber) Köy kahvesinde kadına şiddet eğitimini pür dikkat dinlediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2018 08:23 | Son Güncelleme

Bursa’da köy kahvesinde erkeklere kadına şiddete karşı bilinçlendirme eğitimi verildi.

Bursa’da köy kahvesinde erkeklere kadına şiddete karşı bilinçlendirme eğitimi verildi. Köyün erkekleri eğitimi pür dikkat dinlediler.
Gemlik ilçesi Katırlı Mahallesi’nde Aile ve Sosyal Politikalar Bursa İl Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadına şiddeti azaltmak için seminer verildi. Köy kahvesinde toplanan erkekler verilen eğitimi dikkatle dinledi.
Kadınların erkeklerle birlikte eşit olduğunu söyleyen eğitmenler, kadınlara iyi davranılması konusunda seminer verdi. Eğitimlerle kadına şiddetin azaltılması amaçlanıyor. Köyün erkekleri ise köylerinde kadına şiddetin olmadığını ve kadınlarında erkekler kadar özgür olduğunu söyleyerek, verilen eğitimin kendilerini mutlu ettiğini ifade ettiler.
8 Mart Kadınlar günü sebebiyle böyle bir etkinlik yaptıklarını ifade eden Bursa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Erkut Öneş, “Bakanımızın talimatları ve 6284 Kanun kapsamında her türlü şiddetin önüne geçebilmek için bir takım faaliyetlerde bulunuyoruz. Eğitimler düzenliyoruz. Çeşitli kesimlere ve gruplara da eğitimler veriyoruz. Bugün de o eğitimler kapsamında Katırlı Mahallesi kahvehanesinde erkeklere eğitim veriyoruz. Eğitimde kadın erkek eşitliğini anlattık. Şiddetin önüne geçmek istiyoruz. Biz kadına yönelik şiddeti tasvip etmiyoruz" dedi.
Köyün erkekleri ise eğitimden çok memnun kaldıklarını belirterek “Bizim köyümüzde kadına çok değer veriliyor. Eğitimlerden çok memnun kaldık. Kadına şiddet olmasın, kadınlara iyi davranılsın, şiddet gösterilmesin” şeklinde konuştu.

(Özel Haber) Köy kahvesinde kadına şiddet eğitimini pür dikkat dinlediler

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(Özel Haber) Köy kahvesinde kadına şiddet eğitimini pür dikkat dinlediler

(Özel Haber) Köy kahvesinde kadına şiddet eğitimini pür dikkat dinlediler
2 / 8

(Özel Haber) Köy kahvesinde kadına şiddet eğitimini pür dikkat dinlediler

(Özel Haber) Köy kahvesinde kadına şiddet eğitimini pür dikkat dinlediler
3 / 8

(Özel Haber) Köy kahvesinde kadına şiddet eğitimini pür dikkat dinlediler

(Özel Haber) Köy kahvesinde kadına şiddet eğitimini pür dikkat dinlediler
4 / 8

(Özel Haber) Köy kahvesinde kadına şiddet eğitimini pür dikkat dinlediler

(Özel Haber) Köy kahvesinde kadına şiddet eğitimini pür dikkat dinlediler
5 / 8

(Özel Haber) Köy kahvesinde kadına şiddet eğitimini pür dikkat dinlediler

(Özel Haber) Köy kahvesinde kadına şiddet eğitimini pür dikkat dinlediler
6 / 8

(Özel Haber) Köy kahvesinde kadına şiddet eğitimini pür dikkat dinlediler

(Özel Haber) Köy kahvesinde kadına şiddet eğitimini pür dikkat dinlediler
7 / 8

(Özel Haber) Köy kahvesinde kadına şiddet eğitimini pür dikkat dinlediler

(Özel Haber) Köy kahvesinde kadına şiddet eğitimini pür dikkat dinlediler
8 / 8

(Özel Haber) Köy kahvesinde kadına şiddet eğitimini pür dikkat dinlediler

(Özel Haber) Köy kahvesinde kadına şiddet eğitimini pür dikkat dinlediler
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