(Özel haber) Kucağında çocuğu elinde kalemi öğrencilere ders veriyor

Kucağında 3 yaşındaki çocuğuyla derslere giren Didem öğretmen, bir yandan annelik yaparken bir yandan da öğrencilerine ders anlatıyor. Onu kucağında çocuğu elinde kalemiyle karşılarında görenler büyük şaşkınlık yaşasa da Didem öğretmen, “Çocuğuma da bakarım, işimi de yaparım” diyor.

Kuran-ı Kerim öğretmeni 35 yaşındaki Didem Özcan, yıllardır büyük bir aşkla yaptığı öğretmenlik mesleğini oğlu Kaan Ali ile birlikte 2 yıldır devam ettiriyor. Küçük yaştaki oğlunu kreşe bırakmak istemeyen Didem öğretmen, görev yaptığı Arnavutköy Kadın Kültür ve Sanat Merkezi yetkililerinden izin alarak derslere oğluyla girmeye başladı. Didem öğretmen, her sabah önce 2 oğluna evde kahvaltısını yaptırıyor sonra büyük oğlu Yusuf’u okula, 3 yaşındaki Kaan Ali’yi de yanında merkeze götürüyor. Kur’an-ı Kerim eğitimi veren Didem Hoca’nın dersine gelen öğrenciler, karşılarında kucağında bebeğiyle bir öğretmen gördüklerinde önce şok olsalar da zamanla alıştılar. Annelik ve öğretmenliği aynı anda yapan başarılı öğretmen zamanla öğrencilerinden de büyük destek gördü.

3 yaşındaki Kaan Ali siliyor, öğretmen annesi yazıyor

Didem öğretmenin sevimli oğlu Kaan Ali de sınıf ortamına öyle alıştı ki, annesi tahtaya yazı yazarken o da bir yandan silinmesi gereken yazıları silmeye başladı. Eğitim verdiği merkezde kadınların büyük desteğiyle karşılaşan Didem öğretmenin öğrencileri ise devamsızlık yapmamak için büyük çaba harcıyor. Öğrenciler ise bu durum karşısında, “Hocam çocuğunu alıp geliyor dersi aksatmamak için ben nasıl gelmeyeyim” diyor. İlk oğlunu da öğretmenlik yaparken büyüttüğünü ifade eden Didem öğretmen ise birçok kadının çocuğu olduktan sonra mesleğini bıraktığını belirterek çocuğuyla birlikte de işini yapabileceğini herkese göstermek istediğini ifade etti.

“Çocuğumla birlikte sevdiğim işi yapıyorum”

Mesleğini de çocuğunu da çok sevdiğini ve ikisini bir arada yürütmenin çok güzel olduğunu dile getiren Didem Özcan, “2 yıldır Kaan Ali ile birlikte ders veriyorum. Çocuğumla birlikte sevdiğim işi yapıyorum. İşimi de çocuğu mu da seviyorum ikisini birlikte yürütmeyi seviyorum. Büyük oğlum okula başlayana kadar onunla devam ediyorduk şu an bayrağı Kaan Ali devraldı. Kadınlar her şeyin üstesinden gelebilir. Etrafımdan aldığım tepkiler de çok iyi, genelde kadınlarla çalıştığım için bu durumun zorluğunu ve kolaylığını biliyorlar. Bende belki kadınlara iyi bir örnek olurum. Çocukla çalışabilmek biraz zor ama biz bunun üstesinden gelebiliyoruz. Kolaylıkları da var zorlukları da var. Bazen yorgun düşüyor kucağımda uyuyakalıyor, masanın üzerinde uyuyor. Çocuğuma da bakarım, işimi de yaparım. Bana çocuğu zaman yardımcı oluyor, sınıfı toparlamama yardımcı oluyor. Ders anlatırken yazdıklarımı siliyor, biz bu durumdan çok mutluyuz. Genellikle ilk tepki çocukla mı yapacaksındır" diye konuştu.

"Gelmeme imkanımız yok çünkü o çocuğuyla geliyor"

Didem öğretmen derslere çocuğuyla gelirken kendilerinin gelmeme ihtimalinin olmadığını dile getiren Nurten Yıldız, “Bizim için güzel bir örnek oldu, bizim bahane uydurup gelmeme imkanımız yok çünkü o çocuğuyla geliyor. Çocuğuyla da her işi yapabiliyor insan, hocamız örnek oldu” dedi.

“Hocamıza elimizden geldiği kadar yardımcı oluruz”

Didem öğretmenin yaptığının tüm kadınlara örnek olması gerektiğini belirten Mualla Ay, “Öğretmenimin arkasındayım, onu destekliyorum ve tebrik ediyorum. Ben de çalışan bir anneydim çalışan anne olmak zor ama önemli olan bu zorluğu aşabilmek çok güzel bir şey. Hocamıza elimizden geldiği kadar yardımcı oluruz” diye konuştu.