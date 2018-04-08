(Özel Haber) Leylekler bu yıl köylerine gelmedi

Avrupa Tabiat Mirası Vakfı tarafından "Avrupa Leylek Köyü" ilan edilen Eskikarağaç’a bu yıl beklendiği kadar leylek gelmedi.

Bursa’ya 38 kilometre mesafede, Uluabat Gölü kenarında bulunan Karacabey’e bağlı Eskikarağaç’a bu yıl fazla leylek gelmedi. Geçtiğimiz yıllarda 40-50 civarında leylek ağırlayan Eskikarağaç, bu yıl 20-30 leyleği misafir ediyor. Köyün elektrik direklerine ve yüksek yerlerinde bulunan leylek yuvaları boş kaldı. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Leylek Festivali bu yıl da 30 Haziran’da başlayacak.

10 yılı aşkın süredir Eskikaraağaç’ta yaşayan ve burada leyleklerle kurduğu dostlukla tanınan 65 yaşındaki Adem Yılmaz, bu yıl leyleklerin az olduğunu dile getirdi. Bu yıl köylerinde 20-30 kadar leyleği misafir ettiklerini vurgulayan Adem Yılmaz, “Eskiden o kadar çok leylek geliyordu ki göl kıyısı leylek doluyordu. Bu yıl ise beklediğimiz kadar leylek gelmedi” dedi.

Mart ayı ortalarında gelen leyleklerin ağustos sonuna kadar köyde kaldıklarını dile getiren Yılmaz, “Geldikten 1 ay sonrada yavru yapıyorlar. 2-3 ayda yavrularını büyütüyorlar. Yavrular uçar vaziyete geldiği zaman buradan göç ediyorlar. Martın ortasında gelmeye başlıyorlar. Ağustos sonlarına doğru da gidiyorlar. Leylek şenlikleri yapılıyor. Köyümüz çok kalabalık oluyor. Gelenler sadece leylekleri değil buranın doğal güzelliklerini de görüyorlar” dedi.

Ayrıca Nilüfer ilçesine bağlı Gölyazı’da da nadir de olsa leylekler gözlemlenebiliyor.