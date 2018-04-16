(Özel Haber) Leylekli köy havadan görüntülendi

İstanbul’un “Leylekli köyü” olarak bilinen Sazlıbosna köyünü renklendiren leylekler yuvalarına döndü. Havadan görüntülenen leyleklerin yumurtalarını bıraktığı görülürken, bir çok vatandaş da leylekleri görebilmek için köyü ziyaret ediyor. Arnavutköy Sazlıbosna köyünün müdavimleri leylekler baharın gelmesiyle yuvalarına döndü. İstanbul’un leylekli köyü olarak bilinen Sazlıbosna sakinleri ise kuşların yuvalarına dönmesiyle sevince boğuldu. Leylekli köy İHA tarafından havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde leyleklerin yumurtalarını bıraktığı görülürken, leyleklerin köyün üstünde uçması renkli görüntüler oluşturdu. Köylüler asla leylek yuvalarına zarar vermediklerini ifade ederek, onları çok sevdiklerini söyledi. Köylülerin yaşadığı evlerin çatıları ve elektrik direklerinin üzerilerindeki yuvalarda yaşayan leylekler, köyün “Leylekli köy” olarak bilinmesini sağladı. Köyde yeni yapılan elektrik direkleri de leylekler düşünülerek kolayca yuvalarını yapabilmeleri için tasarlandı. Köyde bir dükkanın önüne ise leylek heykeli konuldu.

“Kırlangıç yuvasına leylek yuvasına kimse dokunmaz”

Annesinin leyleklere baktığını ifade eden Rıdvan Kayacan, "Annem evin önünde leyleklere bakar, seneler önce atalarımızdan beridir burada bu leylekler. Bizim köyümüz hayvan severdir. Kırlangıç yuvasına leylek yuvasına kimse dokunmaz. Köyümüzdeki insanlar kuşları severler” ifadelerini kullandı.

“Buradan ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar"

1994 yılından bugüne kadar leyleklerin köyüne geldiklerini ifade eden Özkan Bekbaş, "Leylekler buradan ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar, barajımız ve etrafta bir sürü tarlamız var. Leylekler gelmeyince bir boşluk oluyor tabi. Leyleklere isim takanlarımız bile var. Yakın bir mahallede bir teyzemiz isim takıyor. Kimisi Ayşe diye isim takıyor kimisi de Fatma diye isim takıyor leyleklere” şeklinde konuştu.