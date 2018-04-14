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(Özel Haber) Mutluluğun fotoğrafı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 08:34 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz pazar günü İznik Fotoğrafçılar Derneği üyeleri, Tacir kanyonun da gezi düzenledi.

Geçtiğimiz pazar günü İznik Fotoğrafçılar Derneği üyeleri, Tacir kanyonun da gezi düzenledi. Fotoğraf gurubu, kanyonun sırtlarında çocukları ile küçükbaş hayvan otlatan 66 yaşında ki İlknur Karaboğa ile karşılaştılar. Bir yandan hayvanları otlatan Karaboğa, diğer yandan da üşümesin diye yeni doğan keçi yavrusunu yemenine sarmalayıp onu soğuktan korumaya çalıştığı görüldü. Bu anı belgelemek için ardı ardına deklanşöre basan fotoğraf sanatçısı Emre Karaboğa ile yavru keçinin mutluluğunu an be an fotoğraf karesine yansıttı.

(Özel Haber) Mutluluğun fotoğrafı

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(Özel Haber) Mutluluğun fotoğrafı

(Özel Haber) Mutluluğun fotoğrafı
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(Özel Haber) Mutluluğun fotoğrafı

(Özel Haber) Mutluluğun fotoğrafı
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(Özel Haber) Mutluluğun fotoğrafı

(Özel Haber) Mutluluğun fotoğrafı
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(Özel Haber) Mutluluğun fotoğrafı

(Özel Haber) Mutluluğun fotoğrafı
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(Özel Haber) Mutluluğun fotoğrafı

(Özel Haber) Mutluluğun fotoğrafı
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(Özel Haber) Mutluluğun fotoğrafı

(Özel Haber) Mutluluğun fotoğrafı
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(Özel Haber) Mutluluğun fotoğrafı

(Özel Haber) Mutluluğun fotoğrafı
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