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(Özel haber) Oltayla 45 kiloluk yayın balığı yakaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 15:53 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde amatör bir balıkçı oltayla 45 kiloluk yayın balığı yakaladı.Pazarcık ilçesinde kasap olan ve aynı zamanda amatör olarak balıkçılık yapan Evrin Deniz, Kartalkaya Barajı’nda oltayla 1 metre 70 santimetre boyunda 45 kiloluk yayın balığı yakaladı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde amatör bir balıkçı oltayla 45 kiloluk yayın balığı yakaladı.
Pazarcık ilçesinde kasap olan ve aynı zamanda amatör olarak balıkçılık yapan Evrin Deniz, Kartalkaya Barajı’nda oltayla 1 metre 70 santimetre boyunda 45 kiloluk yayın balığı yakaladı. Evrin Deniz, bu boyutlarda bir balığı daha önce hiç görmediğini ve oltayla tuttuğu yayın balığını arkadaşlarıyla birlikte sudan güçlükle çıkardıklarını kaydetti.

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