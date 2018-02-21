HABER

(Özel Haber) Saat ustası zamana direnmeye çalışıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2018 10:35 | Son Güncelleme

Eskişehir’de 35 yıldır çeşitli saatlerin tamirini yapan Selami Ünlü, eskiden ihtiyaç olarak kullanılan saatlerin günümüzde sadece aksesuar olarak kullanıldığını belirterek, "Teknoloji her geçen gün kendini yeniliyor, ama bazı değerlerimizi de götürüyor" dedi.Saat ustası Selami Ünlü, yıllardır süren mesleğini sürdürmeye, gelişen teknolojiye karşı direnmeye devam ediyor.

Eskişehir’de 35 yıldır çeşitli saatlerin tamirini yapan Selami Ünlü, eskiden ihtiyaç olarak kullanılan saatlerin günümüzde sadece aksesuar olarak kullanıldığını belirterek, "Teknoloji her geçen gün kendini yeniliyor, ama bazı değerlerimizi de götürüyor" dedi.
Saat ustası Selami Ünlü, yıllardır süren mesleğini sürdürmeye, gelişen teknolojiye karşı direnmeye devam ediyor. Ünlü’nün saat tamiri yaptığı iş yerinde de yarım asırdan ve 1 asırdan daha eski antikalaşmış saatler bulunuyor. Kol saatlerinden masa ve duvar saatlerine kadar farklı farklı saatler bulunan işletmesini ziyarete gelenleri zaman yolculuğuna çıkartan Ünlü, hemen hemen her cihazda saat olduğu için saatlerin artık aksesuar olarak kullanıldığını ifade etti. Selami Ünlü, "Eskiden çalar saatler kullanılıyordu ve ihtiyacımızdı. Şimdi yine ihtiyacımız var, ama çalar saatleri kullanmıyoruz. Onun yerine telefon ya da farklı elektronik cihazlar kullanıyoruz. Saatler için artık aksesuar olarak kullanılıyor diyebilirim. Evimizde görüntü, bileğimizde aksesuar. Artık bu dereceye düştü. Eski kullanılırlığını yitirdi. Teknoloji her geçen gün kendini yeniliyor. Yenilediği gibi de bazı değerlerimizi götürüyor. Şimdi her cihazda saat var. Önceden her cihazda saat yoktu. Örneğin şimdi çamaşır makinelerinde, bulaşık makinelerinde, cep telefonlarında ve televizyonlarda saat var. İnsanların kafasını çevirdiği her yerde saat var. O yüzden ben saate aksesuar diyorum ama şekil değişir, sistem değişir saat yine devam eder, bitmez. Eskiye özlemi olanlar, elinde eski saatleri olanlar tamir ettiriyor. 5-10 liralık saatlerden bahsetmiyorum. Daha kaliteli eski saatler tamir ettiriliyor ve de kullanılıyor. Eski saatlerden tam otomatik, yarım otomatik, kurmalı olanlar, 50-150 senelik saatler sağlam oldukları için halen kullanılıyor" diye konuştu.

"Tamirciler parmakla sayılabilecek kadar az"
Son olarak saat tamiri sektöründe usta sayısının az olduğunu ve öğrenmek için çırak olarak gelen kimsenin olmadığını vurgulayan saat ustası Selami Ünlü, "Tamirciler de az. Parmakla sayabileceğimiz kadar az sayıda. Önceden ilkokulu bitiren yanımıza çırak olarak geliyordu. Ben kendim o şekilde yetiştim. Liseyi bitirip gelen çocuğa işi öğretemezsin. Yaşı geçmiş oluyor. Öğrenmek isteyen olursa yine öğrenir. Onun içindeki isteğe bağlı. Bu yönde de pek gelen yok" dedi.

(Özel Haber) Saat ustası zamana direnmeye çalışıyor

1 / 6

(Özel Haber) Saat ustası zamana direnmeye çalışıyor

(Özel Haber) Saat ustası zamana direnmeye çalışıyor
2 / 6

(Özel Haber) Saat ustası zamana direnmeye çalışıyor

(Özel Haber) Saat ustası zamana direnmeye çalışıyor
3 / 6

(Özel Haber) Saat ustası zamana direnmeye çalışıyor

(Özel Haber) Saat ustası zamana direnmeye çalışıyor
4 / 6

(Özel Haber) Saat ustası zamana direnmeye çalışıyor

(Özel Haber) Saat ustası zamana direnmeye çalışıyor
5 / 6

(Özel Haber) Saat ustası zamana direnmeye çalışıyor

(Özel Haber) Saat ustası zamana direnmeye çalışıyor
6 / 6

(Özel Haber) Saat ustası zamana direnmeye çalışıyor

(Özel Haber) Saat ustası zamana direnmeye çalışıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı açıkladı 'Survivor hayatı bitti'

Acun Ilıcalı açıkladı 'Survivor hayatı bitti'

Beklenmedik gelişme! Nevşin Mengü Adnan Oktar'ın programında! Kedicikler ise...

Beklenmedik gelişme! Nevşin Mengü Adnan Oktar'ın programında! Kedicikler ise...

Çukur dizisinden özür dileten Emrah Amir sahnesi 'Eşeklik yaptım affet'

Çukur dizisinden özür dileten Emrah Amir sahnesi 'Eşeklik yaptım affet'

Markette mide bulandıran olay! Sıra bekleyen kadının etek altı görüntüsünü çekti

Markette mide bulandıran olay! Sıra bekleyen kadının etek altı görüntüsünü çekti

Bayern Münih - Beşiktaş maçı capsleri

Bayern Münih - Beşiktaş maçı capsleri

Balıkesir'deki caninin ilk ifadesi!

Balıkesir'deki caninin ilk ifadesi!

İlginizi Çekebilir

JÖH ve PÖH'ler 'Afrin' yolcusu

JÖH ve PÖH'ler 'Afrin' yolcusu

Mahkemeden skandal karar! O tacizciye tahliye çıktı...

Mahkemeden skandal karar! O tacizciye tahliye çıktı...

Videosu 1 milyondan fazla izlenen Karslı Zümran Ömür konuştu: Fenomenlik bizim işimiz değil!

Videosu 1 milyondan fazla izlenen Karslı Zümran Ömür konuştu: Fenomenlik bizim işimiz değil!

Ankara'da 2019 seçimi bombası: Abdullah Gül de ihtimallerden biri!

Ankara'da 2019 seçimi bombası: Abdullah Gül de ihtimallerden biri!

Şok iddia! 'Önce TSK'yı sonra MİT'i bitireceğiz'

Şok iddia! 'Önce TSK'yı sonra MİT'i bitireceğiz'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Narman’da Zeytin Dalı Harekatına destek yürüyüşü yapıldı

Narman’da Zeytin Dalı Harekatına destek yürüyüşü yapıldı

Vali Tutulmaz, şehit ailelerin istek ve taleplerini dinledi

Vali Tutulmaz, şehit ailelerin istek ve taleplerini dinledi

Demirtaş, “Çeşme Alaçatı Havalimanı sezon dışında eğitim üssü olmalı”

Demirtaş, “Çeşme Alaçatı Havalimanı sezon dışında eğitim üssü olmalı”

Evleri yanan şehit ailesine moral desteği

Evleri yanan şehit ailesine moral desteği

Anadolu Üniversitesi ile Bursa Yenişehir Havalimanı iş birliği

Anadolu Üniversitesi ile Bursa Yenişehir Havalimanı iş birliği

Çorlu’daki okullar incelendi

Çorlu’daki okullar incelendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.