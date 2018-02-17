(Özel haber) Şekersiz lokuma Araplardan büyük rağbet

Bursalı lokum ustası, hiç şeker kullanmadan Türk lokumu üretmeyi başardı.
35 yıllık lokum ustası Abdullah Demir, uzun yıllar yaptığı araştırmalar neticesinde, içinde şeker pancarından yapılmış şekerin bulunmadığı lokum imâl etmeyi başardı. Demir, 8 ayrı meyvenin konsantresinden Afyon lokumu yaptı. Diğer lokumlara nazaran tadı biraz değişik olan lokuma bilhassa Bursa’ya ziyarete gelen Arap turistler rağbet gösteriyor.
150 kilo meyveden 25 kilo lokum elde eden usta piyasaya yeni bir lokum kazandırmanın mutluluğunu yaşıyor. Ürettiği şekersiz lokumla ilgili bilgi veren Abdullah Demir, "Ürettiğim bu lokum tamamen bana ait. 8 meyveyi karıştırıyorum. Bu meyvelerin belirli oranlardaki karışımlarıyla şekersiz lokum imâl etmeyi başardım. Lokumun içinde sakkaroz oranı 0.84. Bu lokumda şeker yerine meyvelerin verdiği tatları kullandım. Normal lokumun fiyatı 35-40 lira. 150 kilo meyveden 25 kilo lokum elde ediyorum. Şekersiz lokumun kilosunu 40-50 lira arasında satmaktayım. Şekersiz lokumdan günlük 250 kilo satıyorum. Normal lokumdan ise günlük 700 kilo satıyoruz" dedi.
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