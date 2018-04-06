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(Özel Haber) Su seviyesi yükseldi, sandallar yollara çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 09:29 | Son Güncelleme

Dünyanın en güzel köyleri arasında gösterilen Uluabat Gölü kenarındaki Gölyazı Mahallesi’nde su seviyesinin yüksek olması ilginç görüntülere sahne oldu.

(Özel Haber) Su seviyesi yükseldi, sandallar yollara çıktı

Dünyanın en güzel köyleri arasında gösterilen Uluabat Gölü kenarındaki Gölyazı Mahallesi’nde su seviyesinin yüksek olması ilginç görüntülere sahne oldu. Balıkçılıkla geçinen köy sakinleri, sandallarını artık iskelelere değil, araçların ve vatandaşların gezdiği sokaklara çekiyor.
Marmara’nın en büyük gölleri arasında bulunan Ulubat Gölü’nün su seviyesi çevre barajlardan da gelen su ile birlikte yükseldi. Uluabat Gölü kıyısında küçük bir yarımadada kurulan ve tarihi Roma dönemine kadar uzanan Gölyazı Mahalle sakinleri, su seviyesinin yükselmesiyle kayıklarını sokak aralarına çekiyor. Yükselen göl seviyesiyle birlikte yarımada üzerine kurulu olan mahallenin çevresindeki araçların ve yayaların kullandığı yollar tamamen sular altında kaldı.
Yaz aylarında havaların ısınmasıyla suların yavaş yavaş çekileceğini belirten Ahmet Başak, “Her sene bunu yaşıyoruz. Biz artık alıştık. Gezi için gelen vatandaşlar ise şaşırıyor. Havaların ısınmasıyla göl suyu çekilecek daha sonra yolları araçlar ve vatandaşlar rahatlıkla kullanabilecek” dedi.

(Özel Haber) Su seviyesi yükseldi, sandallar yollara çıktı

(Özel Haber) Su seviyesi yükseldi, sandallar yollara çıktı

(Özel Haber) Su seviyesi yükseldi, sandallar yollara çıktı

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