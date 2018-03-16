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(Özel Haber) Sultangazili öğrenciler “Hayalindeki polisi” çizdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 21:53 | Son Güncelleme

İSTANBUL (İHA)

İSTANBUL (İHA)

Roket teknolojisi ile üretildi! Uzay kalbi!Roket teknolojisi ile üretildi! Uzay kalbi!
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!
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