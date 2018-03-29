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(ÖZEL HABER) Tüketiciler Derneği Başkanı Yılmaz:

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 09:35 | Son Güncelleme

Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Genel Başkanı Sıtkı Yılmaz, Çiftlik Bank vak’asında devletin denetim eksikliği olduğunu söyledi.Son günlerde artan sanal dolandırıcılıklara dikkat çeken Sıtkı Yılmaz, "Çiftlik Bank olayı gündemi meşgul ediyor.

(ÖZEL HABER) Tüketiciler Derneği Başkanı Yılmaz:

Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Genel Başkanı Sıtkı Yılmaz, Çiftlik Bank vak’asında devletin denetim eksikliği olduğunu söyledi.
Son günlerde artan sanal dolandırıcılıklara dikkat çeken Sıtkı Yılmaz, "Çiftlik Bank olayı gündemi meşgul ediyor. Her geçen gün farklı boyutları ortaya çıkıyor. Son derece mağduriyet ortaya çıkartan bir olay. Dünyada tüketicinin korunması her zaman devletin sorumluluğu altındadır. Bizim ülkemizde de tüketicinin ekonomik çıkarlarının korunması devletin sorumluluğu altındadır. Tüketicilerimizin mağduriyetinin önlenmesi devletin denetimiyle mümkündür" dedi.
Ön ödemeli konut satışlarında, belirli bir büyüklüğün üzerindeki konutlarda devletin kanunla güvence getirdiğini anlatan Yılmaz, "Bina tamamlama sigortası ve diğer teminatları tüketici lehine güvence altına almıştır. Çiftlik Bank olayıyla tam örtüşmese de, tüketici kanununun 80. maddesindeki piramit satış sistemleri kapsamında değerlendirmek mümkündür. Piramit satış sistemi, doğrudan bir mal satışı olmayan, bir birlerinin omuzlarına binerek bir kazancı öngören ve ilk katılımcılarının lehine olup, alttakilerin canı çıksın denen bir satış yöntemidir. Bu satışla 1 katrilyonu aşan mağduriyet söz konusudur. Burada devletin bir denetim eksikliği olduğu konusunda yaygın bir görüş söz konusu. Buna benzer örgütlemelerin olduğunu bakanımızın açıklamalarından öğreniyoruz. Bu olayın ortaya çıkışından sonra, 65 yeni dolandırma işleminin olduğu konusunda kamu oyunu uyardılar. Bu tür önemli konularda denetimin yanı sıra tüketicilerimize de düşen görevler var. Tüketicilerimizin de, alın terine dayalı olmayan ve bir emek içermeyen kazançların sağlıklı bir kazanç olmadığını bilmeleri gerekir. Devlete düşen tarafı ise, böylesine büyüklükteki bir dolandırıcılığın parasal işlemler sebebiyle bir BBDK VE SPK boyutu olduğudur. Bir denetim eksikliğinin söz konusu olduğunu söylemek mümkündür. Bundan sonraki olaylarda tüketici mağduriyetinin önlemebilmesi için, piyasa denetiminin sağlıklı bir şekilde ve sistemli olarak devamlı yürütülmesinin hepimizin lehine olduğunu söylemek istiyorum. Olay yaşandıktan sonra mağduriyetin önlenmesi değil, olaylar yaşanmadan önce tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi lazım" şeklinde konuştu.

(ÖZEL HABER) Tüketiciler Derneği Başkanı Yılmaz:

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