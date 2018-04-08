(ÖZEL HABER) - Tüp alana güllaç hediye

Bursa’da 115 yıldır faaliyet gösteren bakkal dükkanı, azalan tüp satışlarını artırmak için ilginç bir kampanyaya imza attı.

Bursa’nın en eski bakkallarından olan ve bir asırdır faaliyet gösteren Zelzele Ticaret, doğalgaz sebebiyle azalan tüp satışlarını artırmak için tüp alanlara kendi üretimi olan güllaç hediye ediyor. 1 adet küçük tüp alanlara yemeye hazır porsiyon güllaç hediye eden bakkal, 4 adet küçük tüp alana pişirmelik 1 paket güllaç hediye ediyor. Bakkalın güllacı hediye etme maksadı sadece tüp satışlarını arttırmak değil, genellikle ramazan ayında tüketilen güllacı 12 ay boyunca vatandaşlara yedirmek.

Mekan sahibi Doğu Kılıç, "Ben 4’üncü kuşağım. Bursa’da 100 yıldır güllaç imalatı yapıyoruz. Doğalgaz sebebiyle tüp satışlarımızda azalma oldu. Biz de bunu arttırmak için tüp alana kendi imalatımız olan güllaçtan hediye ediyoruz. Bu şekilde hem tüp satışlarını artırmış oluyoruz, hem de sadece ramazan ayında tüketilen güllaç tatlısını 12 ay boyunca vatandaşlara yedirmeyi hedefliyoruz. Satışlarımız arttı. Bu durumdan müşterilerimiz de memnun" dedi.