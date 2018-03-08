HABER

Özel Halk Otobüsü işletmecilerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında eylem

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2018 02:09 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası ve Özel Halk ve Belediye Otobüsü İşverenler Sendikası üyesi bir grup Özel Halk Otobüsü işletmecisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden aldıkları ücretlerin maliyetlerini karşılamadığını belirterek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında basın açıklaması yaptı.

Özel Halk Otobüsü işletmecilerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında eylem

Mehmet İlkay ÖZER,Ozan URAL, Ertan KILIÇ/ İstanbul,(DHA) TÜRKİYE Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası ve Özel Halk ve Belediye Otobüsü İşverenler Sendikası üyesi bir grup Özel Halk Otobüsü işletmecisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden aldıkları ücretlerin maliyetlerini karşılamadığını belirterek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında basın açıklaması yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden aylık 28 bin lira taşıma bedeli aldıklarını ancak maliyetlerinin 55 bin lira olduğunu belirten işletmeciler Cuma günü kontak kapatacaklarını açıkladı.

"HİÇBİR İŞLETMECİ ARKADAŞIM ŞOFÖR MAAŞINI ÖDEYEMİYOR"
Özel Halk Otobüsü sahibi işletmecisi bir grup, 23.30'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında toplandı. Geldikleri Özel Halk Otobüsünün önünde toplanan işletmeciler üzerinde "Sayın Cumhurbaşkanımız son umudumuz sizsiniz, batıyoruz" yazan bir pankart açtı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden aldıkları taşıma bedelinin maliyetlerinin karşılamadığını belirten grup üyeleri adına Türkiye Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası başkanı Kemal Çetin açıklama yaptı. Çetin, "Bütün yaptığımız görüşmeler sonunda 'zararlarımızın karşılanamayacağını sadece 2 bin liralık öğrenci desteği verebileceklerini' söylediler. Belediyenin kuruluşu olan Otobüs A.Ş.'nin 45 lira maliyet çıkarmasına rağmen 30 bin lira alıyoruz. 15 bin lira zarar ediyoruz. Hiç bir işletmeci arkadaşım şoför maaşını ödeyemiyor. Biz günde 1 milyon insana hizmet veriyoruz. 2 bin 500 tane çalışanımız var" dedi.

"CUMA GÜNÜ ARAÇLARIMIZI DURDURACAĞIZ"
Çetin taleplerinin karşılanmaması halinde Cuma günü kontak kapatacaklarını belirterek, "Bütün işletmeci arkadaşlar belediyeye dilekçe verdik. Biz Cuma günü araçlarımızı durduracağız. İstanbul halkından özür diliyoruz. Biz her zaman diyaloga açığız. Biz yetkililerle görüşmeye, onlarla tekrar diyalog kurmaya hazırız. Aynı işi yapan İstanbul Büyükşehir'e bağlı İİET otobüsleri günlük, 3 bin kilometre yapmasına rağmen maliyetlerinin 86 bin lira olduğunu biliyoruz. Biz günlük 8 bin ila 10 bin kilometre yapmamıza rağmen aylık 55 bin lira maliyetimiz var. Biz bu maliyetleri karşılayamıyoruz" ifadelerini kullandı. Halk Otobüsü işletmecileri de zarar ettiklerini belirterek yetkililere seslendi. Grup yapılan açıklamanın ardından buradan ayrıldı.
(FOTOĞRAFLI)

Özel Halk Otobüsü işletmecilerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında eylemÖzel Halk Otobüsü işletmecilerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında eylemÖzel Halk Otobüsü işletmecilerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında eylemÖzel Halk Otobüsü işletmecilerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında eylem

Gezi Parkı’nda erkek öğrenciye taciz! Gezi Parkı’nda erkek öğrenciye taciz!
'Yavuz Sultan Selim'in kaftanını Amerika'ya götürmek istediler''Yavuz Sultan Selim'in kaftanını Amerika'ya götürmek istediler'
Hezimet teröristleri çıldırttı! Kandil'de silahlar çekildiHezimet teröristleri çıldırttı! Kandil'de silahlar çekildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son ankette ittifak detayı

Son ankette ittifak detayı

Meclis'te Afrin kavgası! Yaralanan vekiller var

Meclis'te Afrin kavgası! Yaralanan vekiller var

Türk dizilerinin yasaklanmasının ardından skandal iddialar!

Türk dizilerinin yasaklanmasının ardından skandal iddialar!

Vagner Love sezon sonunda Flamengo'ya gidebilir

Vagner Love sezon sonunda Flamengo'ya gidebilir

Gaziantespor Spor Toto 1. Lig'den düştü

Gaziantespor Spor Toto 1. Lig'den düştü

Tam 4 ton ele geçirildi! Şoke eden görüntüler

Tam 4 ton ele geçirildi! Şoke eden görüntüler

İlginizi Çekebilir

Şişli Belediyesinde iki başkan yardımcısı görevden uzaklaştırıldı

Şişli Belediyesinde iki başkan yardımcısı görevden uzaklaştırıldı

Şırnak'ta teröristler köylülere ateş açtı

Şırnak'ta teröristler köylülere ateş açtı

Terör örgütünün gerçek yüzü! Hafıza kartından çıktı!

Terör örgütünün gerçek yüzü! Hafıza kartından çıktı!

Son dakika! İstanbul'da silahlı çatışma!

Son dakika! İstanbul'da silahlı çatışma!

Yaban hayatını izlemek için kurulan fotokapana PKK'lı terörist takıldı

Yaban hayatını izlemek için kurulan fotokapana PKK'lı terörist takıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
(Özel Haber) Köy kahvesinde kadına şiddet eğitimini pür dikkat dinlediler

(Özel Haber) Köy kahvesinde kadına şiddet eğitimini pür dikkat dinlediler

Bir boru patlağı tüm gün Ayvalık’ı susuz bıraktı

Bir boru patlağı tüm gün Ayvalık’ı susuz bıraktı

Kızılcahamamlı miniklerden su tasarrufu projesi

Kızılcahamamlı miniklerden su tasarrufu projesi

Hasan Kaçan'dan Mustafa Armağan'a sert sözler!

Hasan Kaçan'dan Mustafa Armağan'a sert sözler!

Filli Boya’dan sosyal medyayı sallayan 8 Mart reklamı

Filli Boya’dan sosyal medyayı sallayan 8 Mart reklamı

Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli geliyor! İşte hava durumuna ait son bilgi

Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli geliyor! İşte hava durumuna ait son bilgi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.