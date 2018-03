Özel Halk Otobüsü İşletmecilerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Çıkışında Eylem yaptı

İstanbul Özel Halk Otobüsü sahipleri basın açıklamasıyla her ay otobüs başına 15 bin lira zarar ettiklerini açıkladı. Türkiye Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Çetin: ’’2016 yılı toplamında 257 milyon yolcu taşıyan yaklaşık 930 adetlik ergüvan otobüsleri işletmecileri, her ay otobüs başına 15 bin lira zarar ediyoruz.’’ Dedi.

İstanbul Özel Halk Otobüsü sahipleri basın açıklamasıyla her ay otobüs başına 15 bin lira zarar ettiklerini açıkladı. 15 Temmuz Şehitler Makamı önünde bir araya gelen İstanbul Özel Halk Otobüsü sahipleri, ’’ Sayın Cumhurbaşkanım son umudumuz sizsiniz, batıyoruz’’ pankartı açarak basın açıklamadı yaptılar. Grup adına açıklama yapan Türkiye Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Kemal Çetin, ’’ Özel halk otobüsü işletmecileri, belediyeden alınan ücretlerin, taşıma ve yakıt masraflarının çok altında kalması nedeniyle, iflas aşamasına gelinmiştir. ’’ dedi. Ergüvan Otobüsleri projesinin çıkmaz içinde olduğunu belirten Çetin, 2016 yılı toplamında 257 milyon yolcu taşıyan yaklaşık 930 adetlik ergüvan otobüsleri işletmecileri, her ay otobüs başına 15 bin lira zarar ettiklerini söyledi.

Sorunların acil çözülmesini aktaran Çetin, ’’Mevcut koşullarda ileri ki günlerde araçlarımızı sefere çıkaramayacak durumda kaldığımızdan geçici olarak izinli sayılmamız ve gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederi ve yarın safere çıkamayacağımızdan dolayı İstanbullu hemşerilerimizden özür dileriz.’’ ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından grup, olaysız halk otobüsüne binerek dağıldı.