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Özel Halk Otobüsü şoförleri Afrin için kornaya bastı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2018 00:46 | Son Güncelleme

Bursa’da otobüs şoförleri Afrin operasyonuna destek için konvoy düzenledi.Bursa’da yaklaşık 20 Özel Halk Otobüsü’nden oluşan konvoy şehir merkezinden başlayarak ana caddeler üzerinde tur attı.

Özel Halk Otobüsü şoförleri Afrin için kornaya bastı

Bursa’da otobüs şoförleri Afrin operasyonuna destek için konvoy düzenledi.
Bursa’da yaklaşık 20 Özel Halk Otobüsü’nden oluşan konvoy şehir merkezinden başlayarak ana caddeler üzerinde tur attı. Otobüslerini Ay yıldızlı bayraklarla süsleyen şoförler tur boyunca kornalarına basarken, otobüslerde bulunan bilgilendirme ekranlarında Afrin’de ’Zeytin Dalı Operasyonu’ için mücadele eden askerler için destek mesajları paylaşıldı.
Özel Halk Otobüsü şoförlerine geçtikleri noktalarda vatandaşlardan da büyük destek gelirken birçok kişi o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Otobüsler turlarını tamamladıktan sonra bayraklarını sökerek dağıldı.

Özel Halk Otobüsü şoförleri Afrin için kornaya bastı

Özel Halk Otobüsü şoförleri Afrin için kornaya bastı

Özel Halk Otobüsü şoförleri Afrin için kornaya bastı

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