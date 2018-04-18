HABER

Özel harekat destekli fuhuş operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 09:19 | Son Güncelleme

Adana'da kadınlara tehdit ve şantajla fuhuş yaptırdıkları ileri sürülen 8 kişi yakalandı

Adana'da tehdit ve şantajla kadınlara fuhuş yaptırmakla suçlanan 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bazı kadınlara Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda tehdit ve şantajla fuhuş yaptırdıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, kent merkezindeki 8 adrese operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Evlerde de arama yapan polis, bazı dijital materyallere el koydu.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Amerikalılar bile anlamadı! Bu nasıl operasyon?Amerikalılar bile anlamadı! Bu nasıl operasyon?
Erdoğan'dan yeni operasyon sinyali! Bu sefer koordinat verdiErdoğan'dan yeni operasyon sinyali! Bu sefer koordinat verdi
Aslında hedefte Suriye yoktu! İşte operasyonun şifreleri Aslında hedefte Suriye yoktu! İşte operasyonun şifreleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana ahlak operasyon

En Çok Okunan Haberler

Trump: Papaz Brunson, Türkiye'de zulme uğruyor

Trump: Papaz Brunson, Türkiye'de zulme uğruyor

AK Parti kulisleri hareketlendi: Bahçeli Erdoğan'a tuzak mı kuruyor?

AK Parti kulisleri hareketlendi: Bahçeli Erdoğan'a tuzak mı kuruyor?

Kocaeli'de kadın cinayeti! İmam nikahlı eşi oğlunun gözü önünde öldürdü

Kocaeli'de kadın cinayeti! İmam nikahlı eşi oğlunun gözü önünde öldürdü

İsviçre'de şike depremi!

İsviçre'de şike depremi!

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Erdoğan'dan Bahçeli'ye kötü sürpriz! Yeni ittifak sesleri

Erdoğan'dan Bahçeli'ye kötü sürpriz! Yeni ittifak sesleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Görevden alınan Yüzbaşı askerlik şubesi önünde intihar etti

Görevden alınan Yüzbaşı askerlik şubesi önünde intihar etti

Kimsesiz kadınlara zorla fuhuş yaptıran şebeke çökertildi!

Kimsesiz kadınlara zorla fuhuş yaptıran şebeke çökertildi!

Canlı yayında çok sözler! 'Erdoğan'ın gücü yetti mi komutanları hapse atmaya?'

Canlı yayında çok sözler! 'Erdoğan'ın gücü yetti mi komutanları hapse atmaya?'

Sosyal medyada uygunsuz paylaşımla ilgili Yargıtay'dan emsal olacak karar!

Sosyal medyada uygunsuz paylaşımla ilgili Yargıtay'dan emsal olacak karar!

Şırıngalı hemşire metrobüste iğneyle saldırdı

Şırıngalı hemşire metrobüste iğneyle saldırdı

Son seçim anketleri erken seçim için ne diyor: Sandık için 2019 artık imkansız!

Son seçim anketleri erken seçim için ne diyor: Sandık için 2019 artık imkansız!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.