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Özel harekat polisini şehit eden teröristler öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 19:48 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığınca Van ve Hakkari'de yürütülen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5'e ulaştı - Etkisiz hale getirilen teröristler arasında, polis memuru Yılmaz'ın şehit olduğu EYP'li saldırıyı gerçekleştiren bölücü terör örgütü mensupları da bulunuyor

Van ve Hakkari'de düzenlenen terör operasyonlarında, 5 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütleriyle mücadele kapsamında Van'ın Gürpınar ile Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde jandarma birlikleri tarafından düzenlenen operasyonlarda bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5'e ulaştı.

- Yılmaz'ın kanı yerde kalmadı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ölü ele geçirilen 2 teröristin, 3 Ağustos'ta aynı bölgede polis özel harekat (PÖH) birliklerine yapılan EYP’li saldırıyı gerçekleştiren teröristler olduğu tespit edildi.

EYP’li saldırıda özel harekat polisi Recep Emre Yılmaz şehit olmuş, 10 polis de yaralanmıştı.

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