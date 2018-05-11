HABER

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ 79 GÜN SONRA GERİ DÖNDÜ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 18:30 | Son Güncelleme

Çağatay KENARLI / İstanbul DHA İstanbul'dan yaklaşık iki buçuk ay önce dualarla Afrin'e gönderilen 48 Özel Harekat Polisi, görevlerini tamamlayarak 79 gün sonra geri döndü.

Çağatay KENARLI / İstanbul DHA
İstanbul'dan yaklaşık iki buçuk ay önce dualarla Afrin'e gönderilen 48 Özel Harekat Polisi, görevlerini tamamlayarak 79 gün sonra geri döndü. Özel Harekat polisleri törenle karşılandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) düzenlediği Zeytindalı Operasyonu'na destek vermek için 48 Özel Harekat Polisi (PÖH) 22 Şubat'ta İstanbul'dan dualar eşliğinde Afrin'e gitmişti. Ekipler, yaklaşık 2 buçuk ay boyunca verilen görevleri yerine getirdikten sonra İstanbul'a geri döndü. Atatürk Havalimanı'ndaki Özel Hareket Şube Müdürlüğü'nde İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Kadir Alçıkaya'nın aralarında bulunduğu meslektaşları, Afrin'den dönen 1 emniyet müdürü, 2 komiser ve 45 polisten oluşan 2 timle tek tek kucaklaştı. Daha sonra şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Dualar okunan tören kurban kesilmesiyle son buldu.

Görüntü Dökümü
---------
-Afrin'den gelen polislerin eşyalarının taşınması
-İstiklal marşı ve dua edilmesi
-Afrin'den gelen polislerin meslektaşlarıyla kucaklaşması
-Polis mehteran takımından görüntü
-Genel ve detaylar

Büyük skandal! Bira şişesine 'La İlahe İllallah' yazdılarBüyük skandal! Bira şişesine 'La İlahe İllallah' yazdılar
Yıllık izne çıkacaklar bu iki tarihe dikkatYıllık izne çıkacaklar bu iki tarihe dikkat
İyi Parti'den bomba Adil Öksüz iddiası!İyi Parti'den bomba Adil Öksüz iddiası!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu Selahattin Bilal hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Selahattin Bilal hayatını kaybetti

Göğsünü açmak için elinden geleni yaptı!

Göğsünü açmak için elinden geleni yaptı!

Selahattin Demirtaş'ın adaylığı için iptal başvurusu!

Selahattin Demirtaş'ın adaylığı için iptal başvurusu!

24 Haziran seçimleri için dikkat çeken anket!

24 Haziran seçimleri için dikkat çeken anket!

Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

Son dakika! Meteoroloji'den Ankara uyarısı!

Son dakika! Meteoroloji'den Ankara uyarısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sivas'ta yakalanan fuhuş çetesinin şifresi: Fayans

Sivas'ta yakalanan fuhuş çetesinin şifresi: Fayans

Zaman gazetesi davasında karar verildi! Ali Bulaç tahliye edildi

Zaman gazetesi davasında karar verildi! Ali Bulaç tahliye edildi

Meteoroloji saat verdi! İstanbullulara sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji saat verdi! İstanbullulara sağanak yağış uyarısı

TSK, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nın bilançosunu açıkladı

TSK, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nın bilançosunu açıkladı

Fatih Portakal, Meral Akşener'in mitinginin yayınlanmamasına tepki gösterdi

Fatih Portakal, Meral Akşener'in mitinginin yayınlanmamasına tepki gösterdi

Çorum'da para nakil aracı devrildi, etrafa saçılan paraları görevliler elleriyle topladı

Çorum'da para nakil aracı devrildi, etrafa saçılan paraları görevliler elleriyle topladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.