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Özel harekat polisleri helikopterden sarkan halatlarla Külliyeye indi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 19:38 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 173.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 173. yılı ve 10 Nisan Polis Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığında görevli polislerle Külliyede bir araya geldi. Programda özel harekat polisleri helikopterden sarkan halatlarla Külliyeye indi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi tören alanında Koruma Daire Başkanlığında görevli polislerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polis Teşkilatı’nın 173. kuruluş yıldönümünü kutladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok’ın da hazır bulunduğu kabulde, polisler bir de gösteri yaptı. Özel harekat polisleri, Külliye bahçesine helikopterden sarkıtılan halatlarla indi, ardından da Türk bayrağı açtı. Özel harekat polislerinin gösterisini alkışlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Polisler Külliye tören alanında ay yıldız figürü oluşturdu.

Özel harekat polisleri helikopterden sarkan halatlarla Külliyeye indi

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Özel harekat polisleri helikopterden sarkan halatlarla Külliyeye indi

Özel harekat polisleri helikopterden sarkan halatlarla Külliyeye indi
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Özel harekat polisleri helikopterden sarkan halatlarla Külliyeye indi

Özel harekat polisleri helikopterden sarkan halatlarla Külliyeye indi
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Özel harekat polisleri helikopterden sarkan halatlarla Külliyeye indi

Özel harekat polisleri helikopterden sarkan halatlarla Külliyeye indi
4 / 20

Özel harekat polisleri helikopterden sarkan halatlarla Külliyeye indi

Özel harekat polisleri helikopterden sarkan halatlarla Külliyeye indi
5 / 20

Özel harekat polisleri helikopterden sarkan halatlarla Külliyeye indi

Özel harekat polisleri helikopterden sarkan halatlarla Külliyeye indi
6 / 20

Özel harekat polisleri helikopterden sarkan halatlarla Külliyeye indi

Özel harekat polisleri helikopterden sarkan halatlarla Külliyeye indi
7 / 20

Özel harekat polisleri helikopterden sarkan halatlarla Külliyeye indi

Özel harekat polisleri helikopterden sarkan halatlarla Külliyeye indi
8 / 20

Özel harekat polisleri helikopterden sarkan halatlarla Külliyeye indi

Özel harekat polisleri helikopterden sarkan halatlarla Külliyeye indi
9 / 20

Özel harekat polisleri helikopterden sarkan halatlarla Külliyeye indi

Özel harekat polisleri helikopterden sarkan halatlarla Külliyeye indi
10 / 20

Özel harekat polisleri helikopterden sarkan halatlarla Külliyeye indi

Özel harekat polisleri helikopterden sarkan halatlarla Külliyeye indi
11 / 20

Özel harekat polisleri helikopterden sarkan halatlarla Külliyeye indi

Özel harekat polisleri helikopterden sarkan halatlarla Külliyeye indi
12 / 20

Özel harekat polisleri helikopterden sarkan halatlarla Külliyeye indi

Özel harekat polisleri helikopterden sarkan halatlarla Külliyeye indi
13 / 20

Özel harekat polisleri helikopterden sarkan halatlarla Külliyeye indi

Özel harekat polisleri helikopterden sarkan halatlarla Külliyeye indi
14 / 20

Özel harekat polisleri helikopterden sarkan halatlarla Külliyeye indi

Özel harekat polisleri helikopterden sarkan halatlarla Külliyeye indi
15 / 20

Özel harekat polisleri helikopterden sarkan halatlarla Külliyeye indi

Özel harekat polisleri helikopterden sarkan halatlarla Külliyeye indi
16 / 20

Özel harekat polisleri helikopterden sarkan halatlarla Külliyeye indi

Özel harekat polisleri helikopterden sarkan halatlarla Külliyeye indi
17 / 20

Özel harekat polisleri helikopterden sarkan halatlarla Külliyeye indi

Özel harekat polisleri helikopterden sarkan halatlarla Külliyeye indi
18 / 20

Özel harekat polisleri helikopterden sarkan halatlarla Külliyeye indi

Özel harekat polisleri helikopterden sarkan halatlarla Külliyeye indi
19 / 20

Özel harekat polisleri helikopterden sarkan halatlarla Külliyeye indi

Özel harekat polisleri helikopterden sarkan halatlarla Külliyeye indi
20 / 20

Özel harekat polisleri helikopterden sarkan halatlarla Külliyeye indi

Özel harekat polisleri helikopterden sarkan halatlarla Külliyeye indi
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