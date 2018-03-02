Özel harekat timleri Afrin için hazırlanıyor!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bir süre önce Türkiye’nin dört bir yanından bölgeye gönderilen Jandarma Özel Harekât (JÖH) ve Polis Özel Harekât (PÖH) timleri, Afrin kırsalındaki operasyonlara destek vermeye başladı. Ülkenin değişik bölgelerinden bir süre önce sevk edilen, teröristlerin korkulu rüyası JÖH ve PÖH timlerinin bir bölümü, hâlen PYD/PKK’nın işgalindeki Cinderes, Racu beldelerinin yakınlarına konuşlandırıldı. JÖH ve PÖH’ler, önce iki beldenin ardından da Afrin merkezinin kurtarılmasında yürütülecek operasyonda önemli görev üstlenecek.

CİNDERES BOMBALANIYOR



TSK ve ÖSO tarafından kuşatılan Cinderes beldesindeki terör örgütü hedefleri, meskûn mahal operasyonu öncesinde Türk savaş jetleri ve Fırtına obüsleri tarafından yoğun bombardımana tutuldu. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Cinderes’ten yükselen dumanlar, sınırın Türkiye tarafındaki Hatay’ın Reyhanlı ilçesinden görülüyor.

4 KÖY DAHA KURTARILDI



Bu arada Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin’in kuzeybatısındaki Racu beldesine bağlı Şeyh Mehmetli köyünü teröristlerden temizledi. Ardından Haydar, Caanka, Harap Saluk ve iki tepe daha kurtarıldı. Ele geçirilen üç köy ve tepenin, Raco’yu kuşatma altına almak için stratejik bir noktada olduğu bildirildi. Genelkurmay Başkanlığı ise operasyonun başlangıcından bu yana 2222 teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.