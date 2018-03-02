HABER

Özel harekat timleri Afrin için hazırlanıyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2018 08:09 | Son Güncelleme

Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekâtından art arda son dakika haberler geliyor. Bölgeden gelen son bilgilere göre, Jandarma Özel Harekât (JÖH) ve Polis Özel Harekât (PÖH) timleri, Afrin kırsalındaki operasyonlara destek vermeye başladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bir süre önce Türkiye’nin dört bir yanından bölgeye gönderilen Jandarma Özel Harekât (JÖH) ve Polis Özel Harekât (PÖH) timleri, Afrin kırsalındaki operasyonlara destek vermeye başladı. Ülkenin değişik bölgelerinden bir süre önce sevk edilen, teröristlerin korkulu rüyası JÖH ve PÖH timlerinin bir bölümü, hâlen PYD/PKK’nın işgalindeki Cinderes, Racu beldelerinin yakınlarına konuşlandırıldı. JÖH ve PÖH’ler, önce iki beldenin ardından da Afrin merkezinin kurtarılmasında yürütülecek operasyonda önemli görev üstlenecek.

CİNDERES BOMBALANIYOR

TSK ve ÖSO tarafından kuşatılan Cinderes beldesindeki terör örgütü hedefleri, meskûn mahal operasyonu öncesinde Türk savaş jetleri ve Fırtına obüsleri tarafından yoğun bombardımana tutuldu. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Cinderes’ten yükselen dumanlar, sınırın Türkiye tarafındaki Hatay’ın Reyhanlı ilçesinden görülüyor.

a2

4 KÖY DAHA KURTARILDI

Bu arada Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin’in kuzeybatısındaki Racu beldesine bağlı Şeyh Mehmetli köyünü teröristlerden temizledi. Ardından Haydar, Caanka, Harap Saluk ve iki tepe daha kurtarıldı. Ele geçirilen üç köy ve tepenin, Raco’yu kuşatma altına almak için stratejik bir noktada olduğu bildirildi. Genelkurmay Başkanlığı ise operasyonun başlangıcından bu yana 2222 teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

a3

TAKVİYE KUVVET GÖNDERİLDİ

Öte yandan ‘eğit- donat’ projesi kapsamında Türkiye’de eğitilen ÖSO mensupları Kilis’e geldi. Üzerine uçaksavarların monte edildiği hafif ticari araçların da bulunduğu 7 tır ile ÖSO mensuplarını taşıyan 10 otobüsün Zeytin Dalı Harekâtına destek vermek için bölgeye gönderileceği öğrenildi.

5 DEAŞ’LI İTİRAF ETTİ

Azez yakınlarında PKK/PYD saflarında ÖSO’ya karşı çatışırken yakalanan 5 DEAŞ’lı, “Rakka’da savaşırken PYD bizi esir aldı. Haseke Set kampında 3-4 ay hapis tutulduktan sonra Afrin’de TSK ve ÖSO’ya karşı savaşmak için serbest bıraktılar” dedi.

Teröristlerin korkulu rüyası Afrin'de! JÖH ve PÖH operasyonlara başladıTeröristlerin korkulu rüyası Afrin'de! JÖH ve PÖH operasyonlara başladı
Afrin'de son dakika gelişmesi! TSK açıkladı: 8 asker şehit, 13 yaralıAfrin'de son dakika gelişmesi! TSK açıkladı: 8 asker şehit, 13 yaralı
Türkiye şehitlerine ağlıyor! Acı haber ailelerine ulaştıTürkiye şehitlerine ağlıyor! Acı haber ailelerine ulaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afrin Afrin operasyonu Zeytin Dalı Harekatı Polis özel harekat Jandarma Özel Harekat PYD YPG TSK

En Çok Okunan Haberler

Türkiye şehitlerine ağlıyor! Acı haber ailelerine ulaştı

Türkiye şehitlerine ağlıyor! Acı haber ailelerine ulaştı

Afrin'de kaç asker şehit oldu? Savunma Bakanlığı'ndan kahreden açıklama

Afrin'de kaç asker şehit oldu? Savunma Bakanlığı'ndan kahreden açıklama

Afrin'de art arda son dakika haberler: Raco'nun merkezine ulaşıldı

Afrin'de art arda son dakika haberler: Raco'nun merkezine ulaşıldı

OHAL komisyonundan binlerce kişiyi ilgilendiren haber!

OHAL komisyonundan binlerce kişiyi ilgilendiren haber!

Beşiktaş-Fenerbahçe maçının 11. dakikasındaki pozisyon tartışma yarattı

Beşiktaş-Fenerbahçe maçının 11. dakikasındaki pozisyon tartışma yarattı

Ünlü modelin +18'lik fotoğrafları internete sızdı

Ünlü modelin +18'lik fotoğrafları internete sızdı

İlginizi Çekebilir

Afrin'de kaç asker şehit oldu? Savunma Bakanlığı'ndan kahreden açıklama

Afrin'de kaç asker şehit oldu? Savunma Bakanlığı'ndan kahreden açıklama

Afrin'de art arda son dakika haberler: Raco'nun merkezine ulaşıldı

Afrin'de art arda son dakika haberler: Raco'nun merkezine ulaşıldı

TSK'da FETÖ operasyonu: 39 asker tutuklandı

TSK'da FETÖ operasyonu: 39 asker tutuklandı

Antalya'da korkunç olay! Fotoğrafını çektirip aşağı atladı

Antalya'da korkunç olay! Fotoğrafını çektirip aşağı atladı

Korkunç kaza! Küçükbaş hayvan yüklü kamyonet çaya uçtu

Korkunç kaza! Küçükbaş hayvan yüklü kamyonet çaya uçtu

Okuyucu Yorumları 17 yorum
ya yürüyün gidin 8 şehit daha vermişsin özel harekat diyorsun.uyuyor muydu evinde özel harekat ?
Eski bir asker olarak şunu söyleyebilirim ki maalesef tecrübe azalmış. Şu video da bile toplu hedef teşkil etmişler...
@ali_desideroo_1981 Muvazzaf bir yb olarak söyleyebilirim ki, eskidesin kafan karışmış. yakın muharebe. sıcak temas bu şekilde yapılır. bilmediğin konularda çok bilmişlik yapma.
@ali_desideroo_1981 yakın muharebe acık alanda pusu kurana karşı yapılmaz.bu timin hepsi aynı yöne bakıyor ilerler iken yapmaları gereken birbirlerine izalı çapraz bakış olmalı tek biyere bakarak ilerlersen herkezin canı her an tehlikede
çekmeyin şunları harekat gizli yapılır küfür edeceeem yayınlanmayacak yok o oraya gitti yok o buraya gitti nasıl vatanseverlik bu ya:(((
Allah tüm güvenlik güçlerimizin yar ve yardımcıları olsun. Merak etmeyin yiğitler Türk milletinin kalbi ve duaları sizlerle.
piyadeleri jöh ve pöh ün emrine verin o zaman.
Dunyanin alni ak yuregi pek tek ordusu.Yolu bahti acik kilici keskin olsun.
hizli kosan atin bilmmem ney yazik la bize ney birak esad dusunsun !
nerde olduklarını da söyleyin kaç kişi olduklarını teröristin ekmeğine yağ sürüyorsunuz
Kızılhaçın Afrine yapacağı insani yardım terörist lerin tahliye edilmesi için düzenlenmiş bir seneryo olabilir. Bu konunun yetkililerce araştırılması gerekir.
bari ne yapacaklarını ne kullanacaklarını nerden giriş yapacaklarını şöyle teröristler bilsin bu ne saçma bir haber öyle
arkadaşlar gazetecıler cumhur efendı bakanlar bu haberlerı yapmayın sıze cocuk oyuncagı geşıyor sanırım bu iş oradakı evlatlarımıza acıyın oradan sag gelselerde cogunun pısıkolojık sorunları oluyor bu vatana yazık edıyonuz
Arkadaş yayınlamayın, askerimizin nereye gittiğini bir tek kendisi bilsin.
nerede savaşçı ve söz dizisinde askeriz özel timiz havası atanlar. gönderelim buraya onlar savaşsın. yazık değilmi askerimize vatan evlatlarımıza
dun gece afrinden olu ve yarali getirilen joh ve poh degilmiydi hatta onlara hosgeldiniz partisi bile duzenlenmisti
Bilerek mi yapılıyor bu haberler tuzaklar hazırlanıp askerimiz şehit edilsin diye dün olduğu gibi. Yazıkçok günah gencecik çocuklara. Aileler ne umutlar ile büyütüyor onları bizim olmayan savaşta yitirsinler diye mi? El insaf
Diğer Haberler
Çevreyi rahatsız eden kargalar için ağacı budadılar

Çevreyi rahatsız eden kargalar için ağacı budadılar

AK Parti il yönetimi, GMİS’i ziyaret etti

AK Parti il yönetimi, GMİS’i ziyaret etti

Olgun gençler kendilerini tanımayı öğrendi

Olgun gençler kendilerini tanımayı öğrendi

Burhaniye’de öğrenci taşıma ihalesi yapıldı

Burhaniye’de öğrenci taşıma ihalesi yapıldı

HAKGİDER’den eğitime destek

HAKGİDER’den eğitime destek

Bölge Müdürü Ünver ile Başkan Özdemir bir araya geldi

Bölge Müdürü Ünver ile Başkan Özdemir bir araya geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.