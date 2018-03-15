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Özel harekatçılar şehit ailelerini duygulandırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 20:06 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekatı'na katılan asker ve polislere destek vermek için Kilis'e gitmek üzere Ankara'dan yola çıkan şehit aileleri, gaziler ve emekli özel harekat polisleri, Kırşehir Polis Meslek Eğitim Merkezi ziyaretinde duygulu anlar yaşadı

KIRŞEHİR (AA) - Zeytin Dalı Harekatı'na katılan asker ve polislere destek vermek için Kilis'e gitmek üzere Ankara'dan yola çıkan şehit aileleri, gaziler ve emekli özel harekat polisleri, Kırşehir Polis Meslek Eğitim Merkezi'ndeki (POMEM) özel harekat polis adaylarıyla bir araya geldi.

Emekli Polis Özel Harekatçılar Derneğinin düzenlediği organizasyon kapsamında otobüsle Kırşehir'e gelen 50 kişilik kafileyi Kırşehir POMEM Müdürü Kasım Varol karşıladı.

Okulda ve eğitim alanında incelemelerde bulunan heyet, daha sonra konferans salonunda düzenlenen toplantıda özel harekat polisi adaylarıyla bir araya geldi. Okulun tanıtım filminin izlenmesi sırasında şehit ailelerinin duygulu anlar yaşadı, bazıları da gözyaşlarını tutamadı.

Emekli 1. sınıf emniyet müdürü, gazi Emir Gökpınar, burada yaptığı konuşmada, Suriye'deki mazlumların yanında yer almak ve terör örgütlerinin kökünü kazımak için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla devam ettiğini söyledi.

Kendisinin de özel harekatçı olarak 23 yıl dağlarda gezdiğini, iki üç defa yaralandığını ifade eden Gökpınar şöyle konuştu:

"Cenabı Allah'tan ordumuza, polisimize ve milletimize güç kuvvet ve başarılar diliyorum. İnşallah vatan savunmasını bizlerden sonra siz yiğit evlatlarımız olarak devralacaksınız. 'Özel harekata girmeyin, sonunda ölüm var' diyenler var. 23 yıl dağlarda gezdim, iki üç kez yaralandım ama şehitlik nasip olmadı. Ecel gelmeden ölüm ne bir saniye geri ne bir saniye ileri. Vakti geldiği zaman Cenabı Allah'a canımızı teslim ederiz ancak bu kutlu yolda şehit olmak herkese nasip olmaz. Sizler de görevinizi alıp vatan savunmasına geçtiğinizde kazasız belasız bir şekilde bayrağımızı daha da ileriye taşıyacağınıza inanıyorum."

Okul Müdür Varol da şehit polis özel harekatçıların yakınları, gaziler ve emekli özel harekat polislerini okullarında ağırlamaktan onur ve gurur duyduklarını belirterek, görevi devralacak yiğitleri, kahramanları, özel harekat polislerini yetiştirmeye gayret ettiklerini söyledi.

Kafile, Aşık Zeki Erdali Derneğinin okul öğrencileri için düzenlediği "Gençler Türkü Söylüyor" programına katıldıktan sonra Kilis'e gitmek üzere yola çıktı.

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Kırşehir Polis Meslek Eğitim Merkezi Şehit aileleri ziyaret

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