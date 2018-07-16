"Özel Harekatı vuran FETÖ'cülerin PKK'lı teröristlerden farkı yoktu"

ESKİŞEHİR (AA) - FETÖ'nün darbe girişiminde savaş uçaklarınca vurulan ve 51 polisin şehit düştüğü Polis Özel Harekat (PÖH) yerleşkesinde meydana gelen hasarda şahsi otomobili zarar gördüğü için şikayetçi olan polis memuru, "Bunlar kadar vatan haini görmedim. Arkadaşlarım şehit edildi. Polis Özel Harekat'ı vuran FETÖ'cülerin PKK'lı teröristlerden farkı yoktu. Bunlar içimizde yetişen hainler. 17-25 Aralık'ta Özel Harekattan uzaklaştırılan 60'a yakın FETÖ'cü o gece Gölbaşı'nın etrafını sarmıştı. En azılı PKK'lılardan daha ağır saldırdılar. Arkadaşlarımızın cenazeleri tanınmaz haldeydi." dedi.
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen çatı davası kapsamında talimat üzerine tayininin çıktığı ve ikamet ettiği Eskişehir'de ifadesine başvurulan polis memuru U.B. (47), Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulundu.
Mahkeme başkanının, bildiklerini anlatmasını istediği U.B, "Darbe gecesi saat 21.30'da başkan yardımcımız tarafından göreve çağrıldım. Evim Gölbaşı'na yakın olduğu için kendi aracımla gitmiştim. Aracımı Özel Harekat Daire Başkanlığı otoparkına bıraktım. Daha sonra bölgede 2 patlama oldu. Biz Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni korumak için görevlendirildik. Hain darbe teşebbüsü sonrasında arabam hasar gördü." diye konuştu.
Devletin tüm mağduriyetini giderdiğini vurgulayan müşteki, "Benim bu hasarım devletim tarafından karşılandı. Maddi hiçbir kaybım yoktur. Fakat o sanıklardan sonuna kadar şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.
Müşteki U.B, 24 yıldır devlete hizmet ettiğini dile getirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bunlar kadar vatan haini görmedim. Arkadaşlarım şehit edildi. Polis Özel Harekat'ı vuran FETÖ'cülerin PKK'lı teröristlerden farkı yoktu. Bunlar içimizde yetişen hainler. 2013 yılı 17-25 Aralık'ta Özel Harekattan uzaklaştırılan 60'a yakın FETÖ'cü o gece Gölbaşı'nın etrafını sarmıştı. En azılı PKK'lılardan daha ağır saldırdılar. Arkadaşlarımızın cenazeleri tanınmaz haldeydi. Şikayetçiyim."
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