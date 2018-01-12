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Özel hastane acilinde bekleme eziyeti

GÜNCEL HABERLERİ | 12.01.2018 09:56 | Son Güncelleme 6 saat önce

Özel hastanelerin “acil”lerinde bekleme var, sıra var, 500 TL’ye varan muayene ücreti var ama doktor yok...

Özel hastane acilinde bekleme eziyeti

Kamu hastanelerinin acil servisleri özellikle İstanbul’da yoğun ve nedenlerini anlamak zor değil. Peki tatil köyüne benzeyen özel hastanelerin acillerindeki eziyeti nasıl açıklayacağız? Uyarılara rağmen 500 TL’ye varan muayene ücretleri alan özel hastanelerin acil servislerinde geceleri uzman hekim bile yok. Hastalar saatlerce tedavi bekliyor. Gazete Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberi...

Türkiye’de hastanelerin acil servisleri, yeni buluşma noktamız gibi. Yılda 110 milyonun üzerinde başvuru yapılan acillerde o kadar vakit geçiriyoruz ki yeni dostluklar kuruluyor, hatta Başbakan Binali Yıldırım’ın ifadesiyle evlilikler bile oluyor.

Tabii çoğunlukla hastaların ilk tercihi kamu hastaneleri. İstanbul’da bazı hastaneler tadilatta olunca yoğunluk daha da artıyor. Ancak en yakın adres bir özel hastaneyse, yahut farklı bir nedenle bir özel hastaneyi tercih ettiyseniz, ki bu vatandaşın hakkı, yine aynı yoğunluk ve saatler süren bekleme çilesiyle karşılaşıyorsunuz. Özellikle de hafta sonları ve akşam saatlerinde... Çünkü hastaneden çok resort gibi görünen, hastadan çok dekorasyona masraf edildiğini düşündüren bu dev özel hastanelerin, 500 TL’ye varan muayene ücretlerine rağmen acil servislerinde hekim bulmak zor. Gece çalışan doktorlar kadrolu bile değil. Muayeneler başka doktorlar üzerinden gösteriliyor.

Görüştüğümüz bazı hastalar, “Tasarrufu personelden yapıyorlar” diyerek tepki gösteriyor. Uzun çalışma saatleri ile hastaları zamansız yakalayan “iade sözlü provizyon ücretleri” de ayrı mesele. Durumu daha yakından gözlemlemek için İstanbul’un acil servis hizmetlerini, bilhassa özel hastanelerin acillerini gözlemledik.

İlk durağımız, İstanbul Maslak’taki büyük bir özel hastane. Hasta şikâyetleri, genellikle hafta sonu ve akşam geç saatlerde sorun olduğuna işaret ediyor. Acile giriş yaptığımızda saat 20.00’yi gösteriyordu. Bekleme salonu kalabalık. Hasta yakınları kadar ayakta tedavi olacak hastalar da bekleme salonunda. Yatışı yapılan kırmızı alandaki acil vakalar dışında çocuk hastalar ile birkaç hamile kadın da göze çarpıyordu ve 45 dakika kadar sıranın kendilerine gelmesini beklediler. Öksüren bir kız çocuğunun ateşi bekleme salonunda ölçüldü. Zira anne-babası acil muayene için uzun süre anons edilmeyi bekledi.Bir başka kız çocuğunun annesiyse beklemeden söylenme evresine geçmişti: “Hiç bu kadar yoğunluk beklememiştik.” Saat 21.00’i gösterdiğinde, bir başka genç anne 1 çocuk doktoru olmasına tepkiliydi.

Bir sonraki akşam saat 23.30’da gittiğimiz aynı hastanede yine benzer bir tablo vardı. Yine daha ziyade çocuklu aileler sıradaydı. Bir MR tetkikinin ortalama bin TL olduğu hastanenin acil servisinde geçirdiğimiz 1.5 saatte, bekleyen yüzler pek değişmedi. Acil hekimi, kamu hastanelerindekiler kadar yoğundu. Gözlem odaları dolu olduğu için bekleme salonunda geçirilen süre uzadıkça uzadı.

Çocuk doktoru mu? Hâlâ gören yok!

GECE ÇOCUK HEKİMİNİ ARA Kİ BULASIN!

Acil yoğunluğu yaşanan Şişli, Bahçelievler ve Bakırköy’deki başka özel hastanelerde, farklı günlerde saat 20.00 ile 00.30 arası yaptığımız gözlemlerde de aynı sorun vardı: Özel hastanelerin acil servislerinde çocuk hekimi yok. Vakaya göre hekim aranıyor, tabii teşhis konulabilirse. Çağrılıyor, tabii ulaşılabilirse. Neden sonra hekim geliyor, tabii o da gelirse...

Genel olarak doktor ve hemşire sayıları da yetersiz. Bu nedenle gece görev alanların sayısı ihtiyacın altında kalabiliyor. Hastalarca en fazla şikâyet edilen konuların başında bu konu geliyor ve sağlık hizmeti değil ticari kaygılarla planlama yapıldığına dair endişeler dile getiriliyor.

Özel hastanelerin acil servislerindeki yoğunluğun bir diğer nedeni de kamu hastanelerinin acil servislerindeki yoğunluktan dolayı buralara yönelen hastalar. Bu bölgedeki özel hastanelerde acil servis muayene ücretleri 100 TL’den başlıyor.

Acil vakalarda hastadan ücret talep edilmesi halen tartışmalıyken, bazı özel hastanelerde talep edilen “iade sözlü provizyon ücretleri” hasta ile kurumu karşı karşıya getiriyor. Yani acil servise yatışı yapılan hasta için öngörülen tetkik ve tedavinin ücreti önceden alınıyor. Farkın sonradan hastaya ödeneceği söyleniyor.

‘ACİL OLMAYAN DA ACİLE GELİYOR’

Bazı özel hastaneler, kaza ve yaralanma sonrası hastaneye gelen vakaları hemen başka hastanelere yönlendirme yoluna gidiyor. Özel hastane yetkilileri de “Acil servisler ücretsiz” algısı ve bilgisi nedeniyle durumu çok acil olmayan hastaların da özel hastanelerin acil servislerine başvurduğundan yakınarak, “Baş edilmesi mümkün olmayan bir yoğunluk yaşanıyor” diyor.

KAMU HASTANELERİNİ GEREKSİZ ACİLLER YORUYOR

İstanbul’un en yoğun hastanelerinden Şişli Etfal ile Okmeydanı Eğitim ve Araştırma hastanelerinin acil servislerinde ise inanılmaz bir trafik yaşanıyor. Bazen gerginliklere de yol açan bu yoğunluk, özel hastanelerde olsa kapıya barikat kurduracak cinsten. Akşam 21.00’de giriş yaptığımız Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servisinde, yeşil alana (ayakta tedavi bölümü) bakan hekimin kapısında bekleyen onlarca hasta var. Merkezi randevu sistemiyle gündüz yakın tarihte başvuramayanların acillere gelmesi de yoğunluğu en çok artıran nedenlerden. 100 hastadan 35’i acilden giriş yapıyor ve hepsi o kadar acil değil.

2 saat önce hastaneye geldiğini söyleyen bir anne. Sağlık Bakanlığı’nın şikâyet hattını arıyor: “1 doktor var. Çocuğumu doktora gösteremiyorum. Asgari ücretle nereye gideceğim?”

Öte yandan burası İstanbul’un 2 çocuk acilinden biri ve neyse ki burada epey çocuk doktoru var. Servisin içi kreş görünümünde. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki yoğunluk da Şişli’den farklı değil. Muayene süreleri kısa ancak tetkik, tahlil derken bir hasta 2 saat bekleyebiliyor.

Ama özel hastaneler beklemede arayı kapattığı için asıl yükü çeken kamu hastanelerini eleştirmek çok kolay olmuyor.

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
Olsun sağlıkta devrim yaptılar.
sağlıkta çağ atladık işte yaşasın orta çağ
O SEKİDENDİ ŞİMİM DEVLET HASTAELERI ÖZELLERDEN DAHA İYİ
@alieker37 HANGI DEVLET HASTANESI IYI AMINAKODUMUN COCUGU BOS BOS KONUSYON BI TAHLIL VERMEK ICIN GUN BOYU BEKLIYORUZ
sağlıkta devrim yaptık looooooooo hülo hülo hüloooooooooooooooooooo
Maalesef sağlıkta gelinen durum bu, özellere göre hasta değil para kaynağı görülüyor ve bunu denetleyen yok...
Bu tipik bir tavşana kaç tazıya tut oyunu. Ben, İstanbul'da daha hiçbir özelin acilinden para ödemeden çıkamadım. İğne yaptırmak bile 5₺ ila 7₺ arası değişiyor. Kimi kandırıyorlar bilmem. Gerçi sağlıkta devrim yaptık. Hüloooğğğ
özel hastaneler devletle el ele milleti soyuyor. Devlet adam gibi düzenleme getirse fark ücreti yuzde 50den fazla olamaz diye yasal düzenleme yapsın. KHK ile her şeyi düzenliyorlar bunu da düzenlesinler
Hastane Acıbadem Maslak Hastanesi. Genel Olarak Çoğu Özel Hastane Yönetimi Yeteri Sayıda Hemşire Almıyor. Hastanede Bir Hemşire 6-7 Hastaya Bakıyor. Robot Değil Bu İnsan Sonuçta. Yinede Helal Olsun Diyorum O Hemşirelere.
doktor olsa ne olur olmasa ne olur hiçbirşey yetmez bizim ülkeye ne bekliyosunuz ki ülke insan yığını oldu resmen hala doğurun diyor 3 tane 5 tane otobüslerde sokaklarda nefes alıcak yer hava yok artık heryerde hep sıra hep sıra
Şehir hastaneleri adı altında özel sektöre yaptırılan hastaneler, devlet eliyle vatandaşı soyma düzeneklerine dönüştürülüyor. ama kimsede çıt yok... Eeyyyy Millet Köprü, yandaş elektrik şirketlerinden sonra artı hastanelerde de soyuluyorsunuz...
Tabi özele peşkeş çekilirse sağlık böyle olur resmen vurgun yapılıyor parasız su bile verilmiyor üstüne kol,bacak karaciğer böbrek giden gidene.yeter ki para gelsin olmayan hastalıklar bile icat edilir.benim vatandaşım sıra beklemeyecek he.esas oyunu anlamayan koyunlara duyrulur daha bunlar iyi zamanlar
Sizde ozaman laik düzenin getirdiği sapkınlığı kötü emellerine alet eden bu doktor bozuntularını geberttikleri zaman sesinizi çıkarmayacaksınız
Kamu hastenelerini kapatıp, şehir hastaneleri yaptırılıyor, devlet bu hastanelere her türlü ayrıcalığın yanında milyarlarca kira ödüyor, vatandaştan da katkı payı alıyorlar, şehir hastanelerini devlet adına yandaşlar işletiyor, bence özel hastanelerin 500-1000 alması normaldır, sağlıkta devrim yapmışlar, köprü tünel hastane radar ve mobeselerin gelirinin tamamı yatırımcılara aittir
bir acil hekimi olarak,acil olmayan hastalarin muayene ucretini sigorta ödememesi gerekir.bogaz agrisi ve halsizlikle acil servis dolup tasiyor,acil hasta gögüs agrisi ile sirada kalp krizi geciriyor.
birde derler sıra bitti ya daha dün reisin açtığı sancaktepedeki devlet hastanesi aciline gittim 4 branş acil servis travma yeşil sarı ve kırmızı alan yeşil alana sıra aldım sıra 22 ekranda 20 numara yazıyor 5-10-15-20 derken yarım saat sonra görevlilere yarım saattir sıra ilerlemiyor diyorum ukala ukala cevap 1 doktor var bekleyeceksiniz yani travma yeşil sarı ve kırmızı alana bakan tek doktor gel de kudurma 1 yetkili arıyorsun karşında kimse yok doktorlar nerede diyorsun hepsi beraber sözde vizitede ama nerede çay ocağında sigara keyfi hasta varmış yokmuş ölmüş kimin umrunda hayaldi bunlar
ula özeli denetleyemezsin şikayet olmadıkça . demekki şikayet kimse etmiyo. zaten doğru düzgün özel hastane. 3-5 tane bilinen dışında geri kalanı poliklinik gibi. ya apartman dairesi. yada otelin alt katı. binaya giriyosun belliki daha önce apartmanmış. sadece 2 boya 2 sandalye biz özeliz ver 1000 lira
hangi zenginimizin işi acil görülmedi acaba bu yeni bişey değil son 3 senedir böyle
İMAM YETİŞTİRECEKLERİNE DOKTOR YETİŞTİRSİNLER.ÜLKEDE DOKTOR AÇIĞI VAR İMAM DEĞİL.
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