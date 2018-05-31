Özel hastanede 'doğum' skandalı!

Bir yıllık evli Hanife ve Erdem Kırca çifti hamileliğin 40. haftasında doğum için İstanbul’daki özel bir hastaneye gitti.
İddiaya göre; aile sezaryen yöntemini önerse de hastane, suni sancıyla normal doğum için ısrarcı oldu.
BEBEK MORLUKLARLA DOĞDU
Annenin rahminin alınması gerektiği söylendi. Aşırı kan kaybedince yoğun bakıma alındı ancak hayatını kaybetti. Ediz bebek ise 3 saat süren sancılı doğum sonrasında yüzünde morluk ve eziklerle doğdu.
ANNE 12 SAAT SONRA ÖLDÜ
Show Haber’den Fulya Soybaş Işık’ın haberine göre; anneye doğumdan sonra müdahale yapıldı. Hastanenin farklı bir şubesine nakledilerek yoğun bakıma alınan Kırca'ya 8 ünite kan verildi. Ancak kanama bir türlü durdurulamayınca anne Kırca doğumdan 12 saat sonra hayatını kaybetti.
“UZMAN DOKTOR NEREDE KALDI?”
Baba Erdem Kırca, eşinin kanaması olduğunu belirterek “Ebe hemşireler tampon yapılacağını söyledi. Doktorlar kanamayı durduramadı. Eşimin rahminin alınması gerektiğini söylediler. Ama uzman doktor yoktu. Gelmesi biraz uzun sürdü, biz de nerede kaldığını sorduk” diye konuştu.
Şikayetçi olan ailenin hukuk mücadelesi sürüyor.
Fatih Portakal'dan Lütfi Elvan'a sert tepki! Yarına kadar süre verdi
Son dakika! CHP heyeti Yunanistan'a alınmadı
Eskişehir'de lağım fareleri mahalleliyi canından bezdirdi! Kadınlar belediyeye koştu...
Nagehan Alçı paylaşımları Twitter'ı salladı
ABD Pasifik Kuvvetleri Komutanı Oramiral Harry Harris ülkesine yönelik en büyük tehdidi açıkladı
Herkesin gözü önünde teşhir etmişti! Utandıran görüntüler ortaya çıktı
Pakistan sıcaktan kavruluyor: 44 derece
Vatan Partisi'nden şoke eden anket açıklaması
Donald Trump ile ilgili flaş iddia: Yanlışlıkla ABD'nin sırlarını ifşa etti
WhatsApp'ta bir dönemin sonu! Artık herkes kullanamayacak: Yaş sınırı geliyor
Ahmet Hakan'dan Hayko Bağdat'a: Goygoycu, kolpa! Şutlayın gitsin
Okuyucu Yorumları 0 yorum