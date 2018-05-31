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Özel hastanede 'doğum' skandalı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 15:59 | Son Güncelleme

40 haftalık hamile Hanife Kırca doğum için gittiği özel bir hastanede hayatını kaybetti. Olayda hastaneyi suçlayan Kırca'nın yakınları, 'Sezaryen yöntemini önermemize rağmen hastane, suni sancıyla normal doğum için ısrarcı oldu" iddialarında bulundu

Bir yıllık evli Hanife ve Erdem Kırca çifti hamileliğin 40. haftasında doğum için İstanbul’daki özel bir hastaneye gitti.

İddiaya göre; aile sezaryen yöntemini önerse de hastane, suni sancıyla normal doğum için ısrarcı oldu.

BEBEK MORLUKLARLA DOĞDU

Annenin rahminin alınması gerektiği söylendi. Aşırı kan kaybedince yoğun bakıma alındı ancak hayatını kaybetti. Ediz bebek ise 3 saat süren sancılı doğum sonrasında yüzünde morluk ve eziklerle doğdu.

ANNE 12 SAAT SONRA ÖLDÜ

Show Haber’den Fulya Soybaş Işık’ın haberine göre; anneye doğumdan sonra müdahale yapıldı. Hastanenin farklı bir şubesine nakledilerek yoğun bakıma alınan Kırca'ya 8 ünite kan verildi. Ancak kanama bir türlü durdurulamayınca anne Kırca doğumdan 12 saat sonra hayatını kaybetti.

“UZMAN DOKTOR NEREDE KALDI?”

Baba Erdem Kırca, eşinin kanaması olduğunu belirterek “Ebe hemşireler tampon yapılacağını söyledi. Doktorlar kanamayı durduramadı. Eşimin rahminin alınması gerektiğini söylediler. Ama uzman doktor yoktu. Gelmesi biraz uzun sürdü, biz de nerede kaldığını sorduk” diye konuştu.

Şikayetçi olan ailenin hukuk mücadelesi sürüyor.

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Hanife Kırca doğum erdem kırca hastanede doğum

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