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Özel hastaneden ilaç hırsızlığına ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 15:39 | Son Güncelleme

Adana'da özel bir hastaneden 1,5 milyon liralık ilaç hırsızlığıyla ilgili 2'si tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi

Adana'da özel bir hastaneden 1,5 milyon liralık ilaç hırsızlığıyla ilgili haklarında 7 yıl hapis cezası istenen 2'si tutuklu 4 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 10. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar eczacı kalfası Serkan Karagöz, eczacı çırağı Yusuf Bağ ile hastanenin ortaklarından Halis Bayrak ve tarafların avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar bir ecza deposunun eski bölge müdürleri Kamil Önder K. ve Yaşar K. ise İstanbul'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Sanıklar, savunmalarında, haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Hastanenin ortaklarından Bayrak ise sanıklardan şikayetçi oldu.

İlaçların 2 şekilde piyasaya sürüldüğünü savunan Bayrak, "Birincisi yurt dışındaki terör örgütlerine satışı yapılıyor. İkincisi ise İstanbul'daki büyük firmalar ilaca yeni bir karekod uygulaması yapıp piyasaya sunuyor." iddiasında bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Adana'da özel bir hastanede kanser ve pahalı bazı antibiyotiklerin stoklarda azaldığının fark edilmesi üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştu. Başlatılan soruşturma kapsamında 23 Kasım 2017'de düzenlenen operasyonla yakalanan zanlılardan 2'si tutuklanmıştı.

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adana ilaç hırsızlığı

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