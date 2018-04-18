HABER

Özel İdare asfalt sezonuna hızlı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 09:12 | Son Güncelleme

Erzincan İl Özel İdaresi bahar ayları ile birlikte köylerde sıcak asfalt çalışmalarına başladı.

Özel İdare asfalt sezonuna hızlı başladı

Erzincan İl Özel İdaresi bahar ayları ile birlikte köylerde sıcak asfalt çalışmalarına başladı. Özel idare asfalt ekipleri altyapısı tamamlanan Bahçeliköy ve Aydoğdu Köyü’ndeki yolları sıcak asfalt ile kaplıyor. Özel idarenin sıcak asfalt hizmeti köylülerin taktirini topluyor.
Geçtiğimiz yıllarda doğunun en modern asfalt tesisini kuran Erzincan İl Özel İdaresi, merkezde altyapı ve kanalizasyon çalışması tamamlanan köylerde sıcak asfalt çalışmalarına başladı. Merkeze bağlı Bahçeliköy’de geçtiğimiz hafta tüm sokaklar modern hale kavuşurken, asfalt ekipleri bu hafta da merkeze bağlı Aydoğdu Köyü’nde çalışmalarını sürdürüyor. Köy sakinleri ise köy yollarının sıcak asfalta kavuşmasından dolayı memnuniyetlerini dile getiriyorlar.
Aydoğdu Köyü Muhtarı Nurettin Zorlu, köylerinde geçtiğimiz yıl yürütülen çalışmalar ile altyapı, içme suyu ve kanalizasyon çalışmalarının tamamlandığını, bu yılda köy içerisindeki tüm yolların sıcak asfaltla kaplanacağını söyledi. Zorlu açıklamasında ayrıca kendilerine verdikleri desteklerden dolayı Vali Ali Arslantaş’a İl Genel Meclis Başkanı Ünal Tuygun’a İl Özel İdare Genel Sekreteri Yaşar Felekoğlu’na ve özel idare çalışanlarına teşekkür etti.

Özel İdare asfalt sezonuna hızlı başladı

Özel İdare asfalt sezonuna hızlı başladı

Çok konuşulacak araştırma! Türkiye'de her 4 kişiden 3'ü ...Çok konuşulacak araştırma! Türkiye'de her 4 kişiden 3'ü ...
İETT otobüsüne hafriyat kamyonu çarptıİETT otobüsüne hafriyat kamyonu çarptı
Milletvekilleri 'başkanlığa' gözünü diktiMilletvekilleri 'başkanlığa' gözünü dikti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump: Papaz Brunson, Türkiye'de zulme uğruyor

Trump: Papaz Brunson, Türkiye'de zulme uğruyor

AK Parti kulisleri hareketlendi: Bahçeli Erdoğan'a tuzak mı kuruyor?

AK Parti kulisleri hareketlendi: Bahçeli Erdoğan'a tuzak mı kuruyor?

Kocaeli'de kadın cinayeti! İmam nikahlı eşi oğlunun gözü önünde öldürdü

Kocaeli'de kadın cinayeti! İmam nikahlı eşi oğlunun gözü önünde öldürdü

İsviçre'de şike depremi!

İsviçre'de şike depremi!

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Erdoğan'dan Bahçeli'ye kötü sürpriz! Yeni ittifak sesleri

Erdoğan'dan Bahçeli'ye kötü sürpriz! Yeni ittifak sesleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Görevden alınan Yüzbaşı askerlik şubesi önünde intihar etti

Görevden alınan Yüzbaşı askerlik şubesi önünde intihar etti

Kimsesiz kadınlara zorla fuhuş yaptıran şebeke çökertildi!

Kimsesiz kadınlara zorla fuhuş yaptıran şebeke çökertildi!

Canlı yayında çok sözler! 'Erdoğan'ın gücü yetti mi komutanları hapse atmaya?'

Canlı yayında çok sözler! 'Erdoğan'ın gücü yetti mi komutanları hapse atmaya?'

Sosyal medyada uygunsuz paylaşımla ilgili Yargıtay'dan emsal olacak karar!

Sosyal medyada uygunsuz paylaşımla ilgili Yargıtay'dan emsal olacak karar!

Şırıngalı hemşire metrobüste iğneyle saldırdı

Şırıngalı hemşire metrobüste iğneyle saldırdı

Son seçim anketleri erken seçim için ne diyor: Sandık için 2019 artık imkansız!

Son seçim anketleri erken seçim için ne diyor: Sandık için 2019 artık imkansız!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.