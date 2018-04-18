Özel İdare asfalt sezonuna hızlı başladı

Erzincan İl Özel İdaresi bahar ayları ile birlikte köylerde sıcak asfalt çalışmalarına başladı. Özel idare asfalt ekipleri altyapısı tamamlanan Bahçeliköy ve Aydoğdu Köyü’ndeki yolları sıcak asfalt ile kaplıyor. Özel idarenin sıcak asfalt hizmeti köylülerin taktirini topluyor.

Geçtiğimiz yıllarda doğunun en modern asfalt tesisini kuran Erzincan İl Özel İdaresi, merkezde altyapı ve kanalizasyon çalışması tamamlanan köylerde sıcak asfalt çalışmalarına başladı. Merkeze bağlı Bahçeliköy’de geçtiğimiz hafta tüm sokaklar modern hale kavuşurken, asfalt ekipleri bu hafta da merkeze bağlı Aydoğdu Köyü’nde çalışmalarını sürdürüyor. Köy sakinleri ise köy yollarının sıcak asfalta kavuşmasından dolayı memnuniyetlerini dile getiriyorlar.

Aydoğdu Köyü Muhtarı Nurettin Zorlu, köylerinde geçtiğimiz yıl yürütülen çalışmalar ile altyapı, içme suyu ve kanalizasyon çalışmalarının tamamlandığını, bu yılda köy içerisindeki tüm yolların sıcak asfaltla kaplanacağını söyledi. Zorlu açıklamasında ayrıca kendilerine verdikleri desteklerden dolayı Vali Ali Arslantaş’a İl Genel Meclis Başkanı Ünal Tuygun’a İl Özel İdare Genel Sekreteri Yaşar Felekoğlu’na ve özel idare çalışanlarına teşekkür etti.