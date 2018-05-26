- İskeleye hızla giren tekne, yolcu almak için bekleyen tekneye sürttü.

- 3 yolcunun yaralandığı kaza kameraya saniye saniye yansıdı.

Haber-Kamera: Murat DELİKTAŞ - Özgür EREN - İSTANBUL DHA

Beşiktaş'ta bir tekne iskeleye hızla yanaşınca korku dolu anlar yaşandı. Tekne yolcu almak için bekleyen tekneye sürttü. Kameraya yansıyan kazada 3 yolcu hafif şekilde yaralandı.

Olay saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Üsküdar-Beşiktaş arası yolcu taşıyan tekne hızla iskeleye girdi. İskelede yolcu almak için bekleyen tekneye sürten yolcu dolu tekne, korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı. Kaza sonucu teknedeki 3 yolcu hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine iskeleye ambulans sevkedildi. Hastaneye götürülen yolcuların durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Amatör kameradan kaza anı

-Yaşanan panik

-Ambulansın görüntüsü

-İskeleden detaylar

25.05.2018 - 20.43 Haber Kodu : 180525205

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