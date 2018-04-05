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(Özel) İstanbul’daki barajların doluluk oranı havadan görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 09:29 | Son Güncelleme

İstanbul’a su sağlayan 10 barajdaki doluluk oranı, Mart ayı sonu ve Nisan ayı başlarında yağan yağmurlarla birlikte, yüzde 90’ı geçti.

İstanbul’a su sağlayan 10 barajdaki doluluk oranı, Mart ayı sonu ve Nisan ayı başlarında yağan yağmurlarla birlikte, yüzde 90’ı geçti. 3 barajın doluluk oranı da yüzde 100 olarak ölçüldü. Barajların doluluk oranı havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.
Kurak geçen kış aylarının ardından yağan yağmurlar sonrası İstanbul’daki barajlarda doluluk seviyesi en yüksek yüzdeye ulaştı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, kentte su sağlayan 10 barajdaki doluluk oranı yüzde 91,04 oldu.
İstanbul’a içme suyu sağlayan ve mevcut içme suyunun büyük bir bölümünün bulunduğu 3 baraj olan Terkos’ta doluluk oranı yüzde 100, Ömerli’de yüzde 94,13 ve Büyükçekmece’de de yüzde 95,02 olarak ölçüldü.
Istrancalar ve Kazandere yüzde 100 olarak ölçülen doluluk seviyeleri Alibeyköy’de yüzde 97,70, Darlık’da yüzde 97,36, Papuçdere’de yüzde 95,16, Elmalı’da yüzde 66,73, Sazlıdere’de yüzde 47,12’ye yükseldi.
Geçtiğimiz yıl genel doluluk oranı Nisan ayında yüzde 87,74 iken bu yıl Nisan ayında yüzde 91,04 olarak son 12 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 2018 Nisan ayı itibariyle barajlardaki su miktarı da 790 milyon 87 bin metreküpe yükseldi.

Barajlardaki doluluk oranı havadan görüntülendi
Yüzde 90’ı geçen doluluk oranıyla barajlardaki son durum havadan görüntülendi. Alibeyköy Barajı’nda çekilen havadan görüntüler, doluluk oranını gözler önüne serdi. Görüntülerde, barajdaki su kemerinin büyük bir ölümünün sular altında kaldığı görüldü.

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