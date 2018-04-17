(Özel) Kağıthane parkları kameralarla daha güvenli

İhlas Medya kuruluşlarının “Çocuk parklarına güvenlik kamerası" konulması çağrısına Kağıthane Belediyesinden destek geldi. Vatandaşların huzurlu vakit geçirebilmesi için ilçe genelinde 200 park 24 saat boyunca 315 güvenlik kamerasıyla izleniyor.

İhlas Medya kuruluşları İhlas Haber Ajansı (İHA), TGRT Haber ve Türkiye Gazetesi’nin “Çocuk parklarına güvenlik kamerası konulsun" çağrısına Kağıthane Belediyesi de destek verdi. Belediye, vatandaşların huzur içinde parklardan yararlanmalarını sağlamak amacıyla ilçe genelindeki parklara güvenlik kameraları yerleştirdi. Toplam 200 park ve kavşak, 24 saat boyunca 315 güvenlik kamerasıyla izleniyor. Belediye görevlileri tarafından ilçe parkları IP kamera sistemiyle 24 saat kayıt altına alınıyor. Vatandaşların daha güvenli bir ortamda vakit geçirmesi ve olumsuz olayların önlenmesi aşamasında büyük katkı sağlayacak kameralar, zaman zaman şikayet konularına anında müdahale olanağı vererek geriye dönük olarak aylık kayıtlar alıyor.

“24 saat boyunca tüm çevrenin güvenlik kaydını alıyoruz”

Parklarda uygulanmaya başlanan kamera sistemiyle ilgili konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, “Çocuklarımızın güvenli alanlarda olmasını istiyoruz. Özellikle çocuk parklarına aileler ve çocukları güven içerisinde gelebilsin istiyoruz. Bunun için parkların aydınlatmalarını güçlendirdik, gece ve gündüz aydınlık bir ortam var. Ardından ücretsiz internet erişimi oluşturduk, aileler çocuklar ve gençler geldikleri zaman buralarda internetten de ayarlanabilsin istedik. Öte yandan da 24 saat boyunca aydınlık bir ortamda 160 derece kayıt yapan güvenlik kameralarımız var. 24 saat içerisinde tüm çevrenin güvenlik kaydını alıyoruz” dedi.