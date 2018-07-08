ÖZEL - Kavurucu sıcağa taşıma suyla direniyorlar

Vatandaşlar kışın bölgeye yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki dağda bulunan doğal kaynaktan plastik borularla evlerine çektikleri suyu kullanıyor. Bu su çoğunlukla çamaşır ve bulaşık makinelerini çalıştırmaya yetmiyor. Yazın ise Antalya'nın kavurucu sıcağında kaynak kuruduğu için kendi imkanlarıyla açtırdıkları kuyulardan iplere bağlı kovalarla ya da elektrikli su pompalarıyla su çeken bölge halkı, suyu bidon, kova ve damacanayla taşıyarak evlerine götürüyor. Kadınlar bulaşık ve çamaşırı taşıdıkları bu sularla elde yıkıyor. Banyo ve tuvalet ihtiyaçları da taşıma suyla giderilmeye çalışılıyor. Hiçbir arıtma olmadan gelen kaynak suyunu kullandıklarını söyleyen mahalleli, yetkililerden bölgeye içme suyu hattı çekilmesini istedi.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde dağ eteğine kurulu 9 hanelik yerleşim yerinde oturanlar, taşıma suyla yaşamlarını sürdürüyor. Evlerinde şebeke bağlantısı olmayan bölge halkı, kendi döşedikleri borularla evlerine taşıdıkları kaynak suyu kavurucu yaz sıcağında kuruduğu için, açtırdıkları başka kuyulardan damacana ve kovalarla su getirerek kullanıyor. Hayvanlarla aynı şartlarda su içtiklerini belirten bölge halkı, evlerine su hattı çekilmesini istedi.

'REZİLLİK DİZ BOYU'

3 çocuk babası TIR şoförü Süleyman Korkmaz (48), "Bu yüzyılda susuz mahalle mi olur? Uçaklar dibimizde inip kalkıyor ama bizim içecek suyumuz yok. Şebeke suyumuz yok. Dağdan gelen bir suyumuz var ama yaz ayları gelince su azalıyor. Komşularla ortaklaşa kullanınca yetmiyor. Yetmeyince burada elle açma kuyumuz var içme suyumuzu bidonlarla getiriyoruz. Rezillik diz boyu. Duş alacaksın getir, çay demleyeceksin getir, içme suyunu getir. Doğal kaynak suyu ise havalar ısınınca yetmiyor. Bütün yetkili mercilere müracaat ettik, gerekli yerlere, sorunumuza çözüm bulunamadı. Mazeret de su deposunun caddeden aşağıda yapılmış olması nedeniyle 9 haneye suyun basmadığı söylendi. Sesimizin duyulmasını istiyoruz" dedi.

'HAYVANLARLA AYNI ŞARTLARDA SU İÇİYORUZ'

Eşi Fatma Korkmaz (47), eve gelen misafirlere çay, kahve ikram ederken utandığını anlatırken, "Hayvanlarla aynı şartlarda su içiyoruz. Kadın olarak ev işi bütün dert bizim olduğu için suya ihtiyacımız var. Su olmadığı için çamaşır makinesi, bulaşık makinesi çok sık bozuluyor. Ben ve çocuklarım içme suyu taşırken çok zorluk çekiyoruz. Gelen misafirlerimiz su istiyor suyu verince yüzünün şekli bozuluyor. Bazen gelenlere kahve ikram ediyorum tadına bakıyor, içmiyorlar. Yetkililerden su şebekesi istiyoruz. Bizler de rahat etmek istiyoruz" diye konuştu.