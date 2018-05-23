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- (ÖZEL) - KAZA SANILDI ANCAK...  BANKACININ ÖLÜMÜ CİNAYET ÇIKTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 17:16 | Son Güncelleme

* Beykoz'da uçurumdaki aracında cansız bedeni bulunan bankacının boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

* Beykoz'da uçurumdaki aracında cansız bedeni bulunan bankacının boğularak öldürüldüğü tespit edildi.
* Soruşturma kapsamında bankacının eşi ve eşinin sevgilisi olduğu belirtilen bir kişi gözaltına alındı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA
Beykoz'da kaza sonucu uçuruma yuvarlandığı belirtilen lüks otomobilin içinde cansız bedeni bulunan Salih Şahin'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Adli Tıp raporuyla Şahin'in boğularak öldürüldüğünün belirlenmesi üzerine eşi ve eşinin sevgilisi olduğu belirtilen bir kişi gözaltına alındı.

ADLİ TIP: BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ
Geçtiğimiz yıl 11 Aralık'ta Beykoz Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Prof. Aziz Sancar Caddesi'nde uçurumdaki araç yoldan geçen sürücüler tarafından fark edilmişti. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, bankacı Salih Şahin (41)'in cansız bedenini bulmuştu. Şahin'in kaza sonucu öldüğü düşünülürken polis araştırmasını sürdürdü. Cinayet masası dedektiflerinin dikkatini araçta fazla hasar olmaması çekti. Araç kısa süre içinde de Salih Şahin'in eşi Aslı Şahin tarafından satıldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER
Adli Tıp'tan çıkan raporda da Salih Şahin'in boğularak öldürüldüğü belirtilince polis harekete geçti. Cinayet masası dedektifleri, İzmir'e taşınan Aslı Şahin ve sevgilisi olduğu belirtilen Murat A. da gözaltına aldı. Şahin ve Murat A., dün akşam İstanbul'a getirildi. Sorgulanan iki şüphelinin suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Aslı Şahin ve Murat A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahin ve Murat A., savcı tarafından tutuklama istemiyle mahkemeye gönderildi.

Görüntü Dökümü:
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-Şüphelilerin polis aracından inmesi
-Şüphelilere soru sorulması
-Şüphelilerin adliyeye girişi
-Olayla ilgili görüntüler (arşiv)
- Şahin'in fotoğrafı

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