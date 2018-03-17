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Son dakika! Özel Kuvvetler Afrin'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 23:23 | Son Güncelleme

TSK'ya bağlı Özel Kuvvetler Afrin ilçe merkezinde operasyona başladı. Operasyona Özel Kuvvetler'in yanında ÖSO birliklerinin de katıldığı öğrenildi.

Son dakika! Özel Kuvvetler Afrin'de

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Özel kuvvetler'in Afrin ilçe merkezine girdiği ve operasyona başladığı öğrenildi. CNN TÜRK canlı yayınına katılan terör uzmanı Abdullah Ağar'ın verdiği bilgiye göre, Afrin merkezine Özel Kuvvetlerle birlikte, komandolar ve ÖSO birlikleri de girdi.

Afrin’den gelen son dakika bilgisine göre 'Doğu' ve 'Batı' cephesi birleşti ve böylece doğudan ve batıdan gelen birlikler buluştu. TSK’dan yapılan açıklamada “Afrin harekât alanında doğudan batıya ve batıdan doğuya ilerleyen birlikler Afrin kuzeyinde buluştular.” denildi.

TAKVİYE BİRLİKLER SEVK EDİLDİ

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar, Hatay'dan huduttaki birliklere sevk edildi.

Hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin'de YPG/PKK-IŞİD mensuplarını etkisiz hale getirmek, halkı terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

Harekat kapsamında, Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen, aralarında tankların da yer aldığı askeri araçlar, Hatay'ın Reyhanlı ve Hassa ilçesine ulaştı.

Araçlar, güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine sevk edildi.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Allah yar ve yardımcınız olsun İnşaallah
Haydi Bismillah.. Allah yar ve yardimciniz olsun. Attığınız boşa gitmesin ve ayağınız taşa dahi değmesin. Vurun haine bizim içinde vurun.
Allah yardimciniz olsun mehmetcik lerim,yigitlerim.
Kılıcınız keskin olsun Mehmetçikler, önce can güvenliğiniz Allah korusun
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