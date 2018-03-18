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Özel Kuvvetler Afrin'de operasyona başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 08:56 | Son Güncelleme

Afrin'den sabah saatlerinde son dakika haberi geldi... DHA, Afrin'e güneydoğu bölgesinden girmeye başlayan ÖSO birliklerinin Afrin kent merkezinde kontrolü sağladığını duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında kuşatılan Afrin kent merkezine, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri sabah saatlerinde kentin güneydoğusundan bölgeye girdi. Kısa bir sürenin ardından Afrin ilçe merkezinde kontrolün sağlandığı bilgisi geldi. ÖSO güçleri, bazı noktalarda çatışmalar yaşanırken, çok fazla direnişle karşılaşmadı. Kontrolün sağlanmasını kent meydanında havaya ateş açarak kutlayan ÖSO güçleri, burada bulunan Kawa heykelini iş makinesiyle yıktı. ÖSO güçlerinin kentin mahallerinde kontrollü ilerlleyişleri sürüyor.

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ÖSO birlikleri, bugün sabahın erken saatlerinde PKK/YPG'li teröristlerden arındırılması hedeflenen Afrin'e kentin güneydoğusundan girmeye başlamış, kent merkezine doğru ilerleyişi sürerken, bölgeden sık sık silah ve patlama sesleri duyulmuştu.Türk savaş uçaklarının da Afrin semalarında uçtuğu gözlenmişti.

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AFRİN'DE OPERASYON

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Özel kuvvetler'in Afrin ilçe merkezine girdiği ve operasyona başladığı öğrenildi.

CNN TÜRK canlı yayınına katılan terör uzmanı Abdullah Ağar'ın verdiği bilgiye göre, Afrin merkezine Özel Kuvvetlerle birlikte, komandolar ve ÖSO birlikleri de girdi.

Afrin’de 'Doğu' ve 'Batı' cephesi birleşti ve böylece doğudan ve batıdan gelen birlikler buluştu. TSK’dan yapılan açıklamada “Afrin harekât alanında doğudan batıya ve batıdan doğuya ilerleyen birlikler Afrin kuzeyinde buluştular.” denildi.

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AFRİNLİ KADINLAR ZILGITLARLA KARŞILADI

Afrin'e giren Özgür Surye Ordusu (ÖSO) güçleri, bir dükkana saklanan kadınlar tarafından zılgıtlarla karşılandı.

Zeytin Dalı Harekatı'nın 58'inci gününde Afrin kent merkezine ilerleyişini sürdüren ÖSO güçleri, şehir merkezindeki bir dükkana girip çocuklarıyla birlikte teröristlerden saklanan bir grup kadın tarafından zılgıtlarla karşılandı. ÖSO mensuplarını karşılarında görüp kepengini açtıkları dükkandan çıkan kadınlar, zılgıtlarla sevinç gösterisinde bulundu.

Bu arada Afrin kent merkezinde sık sık silah ve patlama sesleri duyuluyor.

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'ZEYTİN DALI' İÇİN TAKVİYE BİRLİKLER SEVK EDİLDİ

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar, Hatay'dan huduttaki birliklere sevk edildi.

Hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin'de YPG/PKK-DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, halkı terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

Harekat kapsamında, Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen, aralarında tankların da yer aldığı askeri araçlar, Hatay'ın Reyhanlı ve Hassa ilçesine ulaştı.

Araçlar, güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Afrin TSK operasyon

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Allah yardımcıları olsun
Allah Devletimize milletimize zeval vermesin..
dünya akilli olacak
ya bu şekilde yazmanizi birileri mi istiyor acaba bilemiyorum evet ordu her sekilde bizim ordumuz ama burda o bölgeye giden özel kuvvetlerden çok jöhler var o yiğit leri görmezden gelip sadece bordo bereliler diyerek ayrım yapmak ordaki o yigitlerin hakkını gasp etmektir bari türk askeri diye yazın tsk diye yazın neyse rabbim kimsenin ayağına taş deydirmeden herkesi evine sağ saglim dönmeyi nasip etsin ve bu savaşta şanlı ordumuzu rabbim muzaffer kılsın.
Abdullah Ağar bu bilgileri genel kurmaydan mı MİT ten mi alıyor ki siz onu kaynak gösterebiliyorsunuz?
kimse algı haberlerine kanmasin, afrini almak o kadar kolay degil. onlarca askerimiz ve yüzlerce şehidimiz var ve tsk bunlari sakliyor!
Katil pkk pyd yandaşları ne diyordu yok asrın direnişi yok bilmem ne yok desteğe geleceğiz eğer bizim sivil hassasiyetimiz olmasa Afrinin 3 günlük işi var
Allah yardımcıları olsun. Yedi düvele karşı olan bu savaşta rabbim ordumuzu muzaffer kılsın. Devletimiz daim olsun.Kılıçları keskin olsun, gazaları mübarek olsun.
Allah yardımcınız olsun
ALLAHCC YARDIMCI OLSUN RABBİM ESIRGESIN TÜRK ASKERİNİ TÜRK POLİSİNİ MUZAFFER KİLSİN
islamın askerleri kılıcınız keskin olsun türk halkı dualarla arkanızda allahım ayağınıza taş değdirmesin taş üstünde taş gövde üstünde hain başı bırakmayın yiğitler.
Ya Allah Bismillah.
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