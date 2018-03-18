Özel Kuvvetler Afrin'de operasyona başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında kuşatılan Afrin kent merkezine, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri sabah saatlerinde kentin güneydoğusundan bölgeye girdi. Kısa bir sürenin ardından Afrin ilçe merkezinde kontrolün sağlandığı bilgisi geldi. ÖSO güçleri, bazı noktalarda çatışmalar yaşanırken, çok fazla direnişle karşılaşmadı. Kontrolün sağlanmasını kent meydanında havaya ateş açarak kutlayan ÖSO güçleri, burada bulunan Kawa heykelini iş makinesiyle yıktı. ÖSO güçlerinin kentin mahallerinde kontrollü ilerlleyişleri sürüyor.
ÖSO birlikleri, bugün sabahın erken saatlerinde PKK/YPG'li teröristlerden arındırılması hedeflenen Afrin'e kentin güneydoğusundan girmeye başlamış, kent merkezine doğru ilerleyişi sürerken, bölgeden sık sık silah ve patlama sesleri duyulmuştu.Türk savaş uçaklarının da Afrin semalarında uçtuğu gözlenmişti.
AFRİN'DE OPERASYON
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Özel kuvvetler'in Afrin ilçe merkezine girdiği ve operasyona başladığı öğrenildi.
CNN TÜRK canlı yayınına katılan terör uzmanı Abdullah Ağar'ın verdiği bilgiye göre, Afrin merkezine Özel Kuvvetlerle birlikte, komandolar ve ÖSO birlikleri de girdi.
Afrin’de 'Doğu' ve 'Batı' cephesi birleşti ve böylece doğudan ve batıdan gelen birlikler buluştu. TSK’dan yapılan açıklamada “Afrin harekât alanında doğudan batıya ve batıdan doğuya ilerleyen birlikler Afrin kuzeyinde buluştular.” denildi.
AFRİNLİ KADINLAR ZILGITLARLA KARŞILADI
Afrin'e giren Özgür Surye Ordusu (ÖSO) güçleri, bir dükkana saklanan kadınlar tarafından zılgıtlarla karşılandı.
Zeytin Dalı Harekatı'nın 58'inci gününde Afrin kent merkezine ilerleyişini sürdüren ÖSO güçleri, şehir merkezindeki bir dükkana girip çocuklarıyla birlikte teröristlerden saklanan bir grup kadın tarafından zılgıtlarla karşılandı. ÖSO mensuplarını karşılarında görüp kepengini açtıkları dükkandan çıkan kadınlar, zılgıtlarla sevinç gösterisinde bulundu.
Bu arada Afrin kent merkezinde sık sık silah ve patlama sesleri duyuluyor.
'ZEYTİN DALI' İÇİN TAKVİYE BİRLİKLER SEVK EDİLDİ
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar, Hatay'dan huduttaki birliklere sevk edildi.
Hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin'de YPG/PKK-DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, halkı terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.
Harekat kapsamında, Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen, aralarında tankların da yer aldığı askeri araçlar, Hatay'ın Reyhanlı ve Hassa ilçesine ulaştı.
Araçlar, güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine sevk edildi.
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