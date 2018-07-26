Özel Kuvvetler’den nefes kesen paraşüt eğitimi

ANKARA (DHA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Twitter hesabında Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın gerçekleştirdiği paraşütle atlayış eğitimlerine dair görüntüler yayınladı.
Video TSK’nın sosyal medya hesaplarından “Özel Kuvvetler Komutanlığı tarafından Eskişehir/Sivrihisar’da gece ve gündüz tam teçhizatlı paraşütle atlayış eğitimleri icra edilmiştir.” Mesajı ile paylaşıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Askerlerin hazırlanması
-Helikopterle havalanmaları
-Paraşütle atlamaları
-Yere inmeleri
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