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Özel Kuvvetler’den nefes kesen paraşüt eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 10:33 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Twitter hesabında Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın gerçekleştirdiği paraşütle atlayış eğitimlerine dair görüntüler yayınladı.

ANKARA (DHA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Twitter hesabında Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın gerçekleştirdiği paraşütle atlayış eğitimlerine dair görüntüler yayınladı.

Video TSK’nın sosyal medya hesaplarından “Özel Kuvvetler Komutanlığı tarafından Eskişehir/Sivrihisar’da gece ve gündüz tam teçhizatlı paraşütle atlayış eğitimleri icra edilmiştir.” Mesajı ile paylaşıldı.

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