Özel kuvvetlerden ‘Silme operasyonu’

Zeytin Dalı Harekâtı’nda 19. gün geride kalırken terör örgütü PYD/PKK mensupları ile girilen çatışmalar zaman zaman göğüs göğüse mücadele şeklinde yaşandı. Harekâtın stratejik noktalarından Şeyh Horoz Dağı ve civarında yoğunlaşan çatışmalarda iki köy daha ele geçirilirken ÖSO’nun elinde tutamadığı Şeyh Horoz’a “Silme operasyonu” başlatıldı.

Afrin’i PYD/PKK’lı teröristlerden arındırmak için düzenlenen harekâtta çatışmalar Şeyh Horoz Dağı ve çevresinde yoğunlaştı. Geçtiğimiz hafta, harekâtın stratejik noktalarından olan Şeyh Horoz Dağı ve civarı terör örgütünden temizlenmişti. TSK, özel kuvvetler öncülüğünde arındırdığı bölge ve köyleri ÖSO’ya bırakıyor. Ancak, köylerde yeterli güç bırakılmadığını fark eden PYD/PKK’lı teröristler sayısal olarak daha fazla güçle köylere saldırı düzenleyip ÖSO mensuplarını püskürtüyordu. Bunu fark eden TSK, bölgede yeni önlemler aldı.

KOMANDOLAR GECE GELDİ

Alınan bilgilere göre harekatı sevk ve idare eden komutanlar operasyonları değerlendirdi. Toplantıda ÖSO’ya bırakılan terörden arındırılmış bazı bölgelerin kaybedilmesiyle harekâtta yavaşlama gözlendiği alınacak tedbirlerin görüşüldüğü belirtildi.