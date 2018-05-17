HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

 (ÖZEL) - LÜKS CİPLE 200 BİN LİRALIK KAPKAÇ KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 11:45 | Son Güncelleme

- Bankadan çıkan kişiyi takibe alan lüks cipli şüpheliler, kapkaç yaptı.

- Bankadan çıkan kişiyi takibe alan lüks cipli şüpheliler, kapkaç yaptı.

- 200 bin liranın çalındığı o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA)
Bağcılar'da lüks cipli kapkaççılar, içinde 200 bin TL olan çantayı çalarak kaçtı. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, Bağcılar Evren Mahallesi'nde bulunan bir marketin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; aynı mahallede bulunan bir bankadan 200 bin TL çeken kişi parayı koyduğu çantayla birlikte bir marketin otoparkına yürüyerek ilerledi. Bankadan çıkmasından itibaren bu kişiyi takip eden lüks cipli kapkaççılar harekete geçti. Şüpheliler de para dolu çantayla ilerleyen kişiye yaklaştı. Aracın arka koltukta oturan kişi, camdan sararak çantayı aldı. Çantayı vermek istemeyen mağdur ise yere düşerek yaralandı. Çantayı alan şüpheliler ciple hızla olay yerinden uzaklaştılar. O anlar çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri lüks ciple kapkaç yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:
---------------
(GÜVENLİK KAMERASI)
-Para çantasıyla otoparka giren kişi
-Arkasından takip eden cip
-Kapkaç anı
-Olay yerinden detaylar

PARTNERKıskanç eşin intikamı! Önce saçlarını kestiler sonra...Kıskanç eşin intikamı! Önce saçlarını kestiler sonra...
Köpeği yolun karşısına geçirdi, 'Ayın Polisi' seçildi Köpeği yolun karşısına geçirdi, 'Ayın Polisi' seçildi 
'Efsane Savcı'ya şiirli veda'Efsane Savcı'ya şiirli veda
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elif Şadoğlu'ndan Survivor itirafı! Elendikten sonra her şeyi açıkladı

Elif Şadoğlu'ndan Survivor itirafı! Elendikten sonra her şeyi açıkladı

'Abdullah Gül sahadan çekilmedi'

'Abdullah Gül sahadan çekilmedi'

Cinci hoca skandalı: Benimle ilişkiye girersen cinlerden kurtulursun!

Cinci hoca skandalı: Benimle ilişkiye girersen cinlerden kurtulursun!

İnsanlık Suçu dizisi neden bitti? Final ne zaman?

İnsanlık Suçu dizisi neden bitti? Final ne zaman?

Ankara'yı sarsan iddia: Seçilene kadar seçim!

Ankara'yı sarsan iddia: Seçilene kadar seçim!

Devlet Bahçeli: Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp isyan başlatırsa ne olur?

Devlet Bahçeli: Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp isyan başlatırsa ne olur?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
FETÖ sanığının ofisinde 'NATO Gizli' ve 'Gizli' ibareli 41 belge bulundu!

FETÖ sanığının ofisinde 'NATO Gizli' ve 'Gizli' ibareli 41 belge bulundu!

Son dakika! Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'İsrail' için flaş öneri

Son dakika! Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'İsrail' için flaş öneri

Halk TV kapandı mı? Yayın neden kesildi?

Halk TV kapandı mı? Yayın neden kesildi?

Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Kudüs için olağanüstü toplanılıyor

Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Kudüs için olağanüstü toplanılıyor

Hulusi Akar, Abdullah Gül ile Erdoğan'ın temasa geçmesini istemiş

Hulusi Akar, Abdullah Gül ile Erdoğan'ın temasa geçmesini istemiş

Göz damlası ve burun damlası kullanmak orucu bozar mı? İşte diyanete göre orucu bozan şeyler

Göz damlası ve burun damlası kullanmak orucu bozar mı? İşte diyanete göre orucu bozan şeyler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.