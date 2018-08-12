Özel mesleki ve teknik anadolu lisesi öğrencilerine eğitim desteği

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında, organize sanayi bölgeleri (OSB) içinde ve dışında açılan veya açılacak özel mesleki ve teknik anadolu liselerinde, öğrenim gören veya görecek öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilen alanlar ve tutarları belirlendi. MEB ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan "2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılında Organize Sanayi Bölgeleri İçinde ve Dışında Açılan veya Açılacak Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde Öğrenim Gören veya Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında, okulun OSB içerisinde veya ilgili Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan OSB dışında açılan özel mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrenim gören öğrencilere, eğitim öğretim desteği verilmesine ilişkin karar kapsamında, 2016-2017 öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere organize sanayi bölgesi dışında açılmış olması şartı aranacak.

Eğitim öğretim desteği yapılabilmesi için her bir öğrenci için verilecek eğitim ve öğretim desteği süresinin, okulun öğretim süresini aşmaması, nakil yoluyla gelen öğrenciler için ise okulun kalan öğretim süresinden fazla olmaması gerekecek. Öğrencinin, o eğitim ve öğretim yılının başlamasından en geç 30 gün içerisinde okula kaydının veya eğitim ve öğretim desteği yapılan okullar dışındaki okullardan naklinin yapılmış olması, öğrencinin okula devam ediyor olması, OSB dışında açılacak özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde okulun açıldığı il veya ilçe nüfusunun 20 bin ve üzerinde olması şartlarıyla eğitim öğretim desteği verilecek. Ayrıca, OSB dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde, takviye kursları, yemek, servis, pansiyon hizmetleri hariç olmak üzere, eğitim ve öğretim desteği kapsamındaki öğrencilerden tebliğde desteklenecek alan veya dallarda belirlenen eğitim öğretim desteği tutarı kadar eğitim öğretim ücreti alınabilecek olması şartıyla eğitim ve öğretim desteği yapılabilecek.

- Destek verilecek alanlar ve tutarları OSB dışında açılan özel mesleki ve teknik liselerinde öğrenim gören 10, 11 ve 12'nci sınıf öğrencilerine verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarları, belirlenen alan veya dallara göre değişecek, 9'uncu sınıf öğrencileri için ise aynı olacak. Buna göre, Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi 4 bin 950 lira, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 5 bin 920 lira, Denizcilik Alanı ile Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 6 bin 460 lira, Elektrik Elektronik Teknolojisi, Makine Teknolojisi, Motorlu Araçlar Teknolojisi, Tarım Teknolojileri 6 bin 990 lira, Gemi Yapımı 7 bin 420 lira, Gıda Teknolojisi 6 bin 240 lira, Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı 5 bin 380 lira, İnşaat Teknolojisi 5 bin 920 lira, Kimya Teknolojisi 6 bin 350 lira, Kuyumculuk Teknolojisi 4 bin 730 lira, Matbaa Teknolojisi 6 bin 890 lira, Metal Teknolojisi 6 bin 350 lira, Metalürji Teknolojisi 5 bin 380 lira, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 5 bin 600 lira, Tekstil Teknolojisi 6 bin 130 lira, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 5 bin 700 lira, Plastik Teknolojisi 6 bin 350 lira, Raylı Sistemler Teknolojisi 5 bin 380 lira, Seramik Cam Teknolojisi, Tasarım Teknolojisi 4 bin 730 lira, Uçak Bakım Alanı 5 bin 920 lira, Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 7 bin 210 lira olmak üzere 10, 11 ve 12'nci sınıf öğrencilerine eğitim ve öğretim desteği verilecek.