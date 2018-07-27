* Mide küçültme ameliyatı için 12 bin TL kredi çeken kadın, ameliyattan 4,5 ay sonra hayatını kaybetti.

* Kadının ölümünü mide küçültme ameliyatına bağlan oğlu şikayetçi oldu.

Haber-Kamera: Hayati ARIGAN - Mehmet ÇİL - Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA

İstanbul'da ev hanımı Selma Coşkun, 140 kiloya ulaşınca mide küçültme ameliyatı oldu. 12 bin lira kredi çeken 53 yaşındaki Coşkun, operasyondan 4,5 ay sonra hayatını kaybetti. Annesinin KOAH, astım, yüksek tansiyon ve şeker gibi hastalıkları nedeniyle ameliyat edilmemesi gerektiğini söyleyen oğlu Ulaş Kantemir, üniversite hastanesine 50 bin TL manevi, 15 bin TL maddi tazminat davası açtı.

"ANNEM DE KREDİ ÇEKEREK BU PARAYI TEMİN ETTİ"

Ulaş Kantemir, annesinin vefatından sonra İstanbul'dan ayrılarak, Muğla'nın Datça ilçesinde yaşamaya başladı. Ulaş Kantemir, ameliyatı yapan kurumun üniversite hastanesi olması nedeniyle öncelikle YÖK'e başvuruda bulunduklarını, 60 günlük sürede yanıt alamayınca, dava açtıklarını belirtti. Kantemir, "2017 yılı Ağustos ayında annem 140 kiloya çıkınca, mide küçültme ameliyatı ile zayıflamak istedi. Annemin, KOAH, astım, yüksek tansiyon ve şeker gibi bazı hatalıkları vardı. Daha önce başvuruda bulunduğu özel hastaneler, bu ameliyatı yapmayı kabul etmedi. Biz de zaten ameliyat olmasını istemiyorduk. Daha önce bir ayağı kırıldığında çok zor günler geçirmişti. Üniversite hastanesinde, M.T. bu ameliyatı yapmayı kabul etti. Hatta bazı medikal ürünler gerektiğini, ancak devletin parayı geç verdiğini veya vermediğini söyledi. Yaklaşık 10-15 bin TL gerekiyordu. Annem de kredi çekerek bu parayı temin etti" diye konuştu.