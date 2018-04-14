(Özel) Mina Başaran’ın düğün gününde annesi kabrini ziyaret etti

İran’da düşen jette yaşamını yitiren Mina Başaran, hayatını kaybetmeseydi bugün nişanlısı Murat Gezer ile evlenecekti. Başaran’ın annesi kızının evlilik tarihinde mezarını ziyaret ederek dua etti.
Birleşik Arap Emirlikleri’nden İstanbul’a gelen Türk özel jeti İran’da düşmüştü. Düşen jette ünlü işadamı Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran ve 7 arkadaşı ile 3 mürettebat hayatını kaybetmişti.
Mina Başaran hayatını kaybetmeseydi bugün Çırağan Sarayı’nda 500 kişinin katılacağı düğünle hayatını Murat Gezer’le birleştirecekti.
Mina Başaran’ın düğün gününde annesi Beril Başaran, kızının mezarını ziyaret etti. Sabahın erken saatlerinde kızının kabrine gelen anne Başaran, kızı için dualar etti.
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