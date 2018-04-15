HABER

(Özel) Motosiklette 3 insan ve 1 köpeğin tehlikeli yolcuğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 08:58 | Son Güncelleme

Çekmeköy’de bir motosikletteki kasksız sürücünün arkasındaki 2 çocuk ve dizlerinin arasında bulunan köpekle yaptığı tehlikeli yolculuk kameralara saniye saniye yansıdı.

Çekmeköy’de bir motosikletteki kasksız sürücünün arkasındaki 2 çocuk ve dizlerinin arasında bulunan köpekle yaptığı tehlikeli yolculuk kameralara saniye saniye yansıdı. Köpeğin motosikletin motoru durduğunda inip çalıştığında binmesi ise görenleri hayrete düşürdü.
Çekmeköy’de bir motosiklette kasksız şekilde yolda ilerleyen sürücünün arkasındaki 2 çocuk ve dizlerinin arasında bulunan köpekle yaptığı tehlikeli yolculuk görenleri hayrete düşürdü. Hem çocukların hem de köpeğin canını tehlikeye atan sürücünün uzun süre yolda ilerlediği o anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sürücü ve 2 çocuğun motosiklete zor sığdığı görülürken arkada kalan çocuğun üzerine bir de çanta koyulmuş olması bu kadarına da pes dedirtti. Öte yandan, motosiklete binmeye çalıştığı görülen köpeğin sürücü, motosikletin motorunu durdurduunda inip çalıştırdığında ise binmesi görenleri şaşkına çevirdi.
Motosikletinde kasksız 2 çocuk ile dizlerinin arasındaki köpekle birlikte yolculuk yapan sürücü, “Yeğenim, oğlum ve köpeğimle bindik. Köpek, motosikletten düşmez ki tutuyorum. Şile, Ağva, Kandıra’ya yazın böyle denize gideriz. Adı Lady, stop etmeyince inmez, soldan binmez, sağdan biner. İn desem inmez ancak stop edersem iner” diye konuştu.

Bursa'da hastane yangını!Bursa'da hastane yangını!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan fezleke çıkışı: Hazırlatmazsanız şerefsizsinizKemal Kılıçdaroğlu'ndan fezleke çıkışı: Hazırlatmazsanız şerefsizsiniz
Son dakika! ABD, Rusya, Suriye geriliminde flaş gelişmeSon dakika! ABD, Rusya, Suriye geriliminde flaş gelişme
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti

İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti

Gökhan Özoğuz'dan flaş 'O Ses Türkiye' açıklaması

Gökhan Özoğuz'dan flaş 'O Ses Türkiye' açıklaması

WhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak

WhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak

Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı İYİ Parti'ye geçti

Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı İYİ Parti'ye geçti

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

Acun'un meşhur ettiği Serkay Tütüncü dizi oyuncusu oluyor

Acun'un meşhur ettiği Serkay Tütüncü dizi oyuncusu oluyor

Diğer Haberler
Türkiye-ABD arasında krize neden olan papazın yargılanmasına yarın başlanıyor

Türkiye-ABD arasında krize neden olan papazın yargılanmasına yarın başlanıyor

Sayısal Loto sonuçları 14 Nisan: 3 devirli ikramiyeye 3 talihli

Sayısal Loto sonuçları 14 Nisan: 3 devirli ikramiyeye 3 talihli

Adana'da FETÖ operasyonu! 90 bin dolar ele geçirildi

Adana'da FETÖ operasyonu! 90 bin dolar ele geçirildi

Hüsnü Mahalli'den Suriye'nin vurulmasıyla ilgili açıklama: Harekatın zamanlaması çok enteresan

Hüsnü Mahalli'den Suriye'nin vurulmasıyla ilgili açıklama: Harekatın zamanlaması çok enteresan

Ankara'da askeri araç kaza yaptı! Yaralılar var...

Ankara'da askeri araç kaza yaptı! Yaralılar var...

Antalya'da sahibi öldü diye girilen evde şoke eden manzara!

Antalya'da sahibi öldü diye girilen evde şoke eden manzara!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.