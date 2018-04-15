(Özel) Motosiklette 3 insan ve 1 köpeğin tehlikeli yolcuğu

Çekmeköy’de bir motosikletteki kasksız sürücünün arkasındaki 2 çocuk ve dizlerinin arasında bulunan köpekle yaptığı tehlikeli yolculuk kameralara saniye saniye yansıdı. Köpeğin motosikletin motoru durduğunda inip çalıştığında binmesi ise görenleri hayrete düşürdü.
Çekmeköy’de bir motosiklette kasksız şekilde yolda ilerleyen sürücünün arkasındaki 2 çocuk ve dizlerinin arasında bulunan köpekle yaptığı tehlikeli yolculuk görenleri hayrete düşürdü. Hem çocukların hem de köpeğin canını tehlikeye atan sürücünün uzun süre yolda ilerlediği o anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sürücü ve 2 çocuğun motosiklete zor sığdığı görülürken arkada kalan çocuğun üzerine bir de çanta koyulmuş olması bu kadarına da pes dedirtti. Öte yandan, motosiklete binmeye çalıştığı görülen köpeğin sürücü, motosikletin motorunu durdurduunda inip çalıştırdığında ise binmesi görenleri şaşkına çevirdi.
Motosikletinde kasksız 2 çocuk ile dizlerinin arasındaki köpekle birlikte yolculuk yapan sürücü, “Yeğenim, oğlum ve köpeğimle bindik. Köpek, motosikletten düşmez ki tutuyorum. Şile, Ağva, Kandıra’ya yazın böyle denize gideriz. Adı Lady, stop etmeyince inmez, soldan binmez, sağdan biner. İn desem inmez ancak stop edersem iner” diye konuştu.
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