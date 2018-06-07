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"Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele" projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 18:03 | Son Güncelleme

Ordu Valisi Seddar Yavuz: - "Bu proje ile her bir çocuğumuza sahip çıkmak ve elinden sımsıkı tutmak istiyoruz" - "Ne yaparsa yapsınlar, biz bu asra damgamızı vuracağız. Yeni baştan güçlü bir Türkiye'yi inşa edeceğiz"

Ordu Valisi Seddar Yavuz, "Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele" (ÖNEM) projesi ile her bir çocuğa sahip çıkmak ve elinden sımsıkı tutmak istediklerini söyledi.

Ordu'da öğrenim görmekte olan dezavantajlı ve risk altındaki çocuklara "Hayat özünde güzeldir" fikri aşılanarak gönüllerine dokunmak, oluşabilecek riskleri önlemek amacıyla gerçekleştirilen projenin bu yılki bölümü, projenin 18 etkinliğinden biri olan "ÖNEM'den nağmeler" ile sona erdi.

Vali Yavuz, Ordu Kültür Sanat Merkezi'ndeki etkinlikte yaptığı konuşmada, proje ile her bir çocuğa sahip çıkarak ellerinden tutmak istediklerini belirterek, özel nedenlere sahip çocukların sadece ailelerin değil, Türkiye'nin evlatları olduğunu ifade etti.

Bu projenin uygulanmaya ilk defa İstanbul Gaziosmanpaşa'da başlandığını anlatan Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu proje ile her bir çocuğumuza sahip çıkmak ve elinden sımsıkı tutmak istiyoruz. Sevgi, şefkat açığı mı var, başka sıkıntısı mı var, sorun çözme becerisi mi eksik, dikkat dağınıklığı mı var, her ne varsa hazırladığımız 18 faaliyet ve daha sonra geliştirilebilecek diğer faaliyetlerle beraber bu çocuklarımızın elinden sımsıkı tutmak istiyoruz. Çünkü bu çocuklar sadece ailenin çocukları değil, koca bir aziz Türk milletinin ferdi ve evladı onlar. Dolayısıyla sağlıklı ve mutlu bireylerden mutlu bir toplum, mutlu bir millet oluşturabilirsiniz."

- "Birçok kardeşimizi kötü alışkanlıklardan kurtardık"

Yavuz, çocuklara şöyle seslendi:

"Hiç endişe duymayın. Ne yaparsa yapsınlar, biz bu asra damgamızı vuracağız. Yeni baştan güçlü bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Bunu yapabilmemiz için her yaşta insanımızın gözüne sevgi ile bakacak, ellerini şefkatle sıkacağız. Ulaşamadığımız her insan bizim için kayıptır düşüncesinden hareketle herkesin kapısına gideceğiz. Fedakarlık yapacağız ve inşallah biz bu çağda yeniden hakkı, hukuku haykıracağız ve eminim ki sizler bizlerden bu işi daha iyi yapacaksınız."

Yavuz, bu nedenlerle projeyi daha sonra Uşak ve Muş'ta da yaptıklarını kaydederek, "Birçok kardeşimizi kötü alışkanlıklardan kurtardık Allah'a hamdolsun. Birçok kardeşimizin sıkıntılarını giderdik, daha iyi noktalara geldiler." diye konuştu.

Yavuz, bu projenin devam edeceğini hami sayısını artıracaklarını söyledi.

Projenin yürütülmesinde kaymakamlar, milli eğitim müdürleri, öğretmenler ve okul müdürlerinin önemli çaba sarf ettiğini aktaran Yavuz, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından ÖNEM projesi kapsamında yürütülen ve 6 binden fazla öğrencinin yer aldığı 18 faaliyette yapılan etkinlikler sunumla anlatıldı.

Etkinlik, öğrencilerin şiir okuması ve tiyatro gösterisiyle sona erdi.

Programa, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, İl Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekin Baş, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin, kaymakamlar, ilçe milli eğitim ve okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
ordu Özel nedenlerin engelleriyle mücadele projesi Vali Seddar Yavuz

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