"Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele" projesi

Ordu Valisi Seddar Yavuz, "Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele" (ÖNEM) projesi ile her bir çocuğa sahip çıkmak ve elinden sımsıkı tutmak istediklerini söyledi.

Ordu'da öğrenim görmekte olan dezavantajlı ve risk altındaki çocuklara "Hayat özünde güzeldir" fikri aşılanarak gönüllerine dokunmak, oluşabilecek riskleri önlemek amacıyla gerçekleştirilen projenin bu yılki bölümü, projenin 18 etkinliğinden biri olan "ÖNEM'den nağmeler" ile sona erdi.

Vali Yavuz, Ordu Kültür Sanat Merkezi'ndeki etkinlikte yaptığı konuşmada, proje ile her bir çocuğa sahip çıkarak ellerinden tutmak istediklerini belirterek, özel nedenlere sahip çocukların sadece ailelerin değil, Türkiye'nin evlatları olduğunu ifade etti.

Bu projenin uygulanmaya ilk defa İstanbul Gaziosmanpaşa'da başlandığını anlatan Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu proje ile her bir çocuğumuza sahip çıkmak ve elinden sımsıkı tutmak istiyoruz. Sevgi, şefkat açığı mı var, başka sıkıntısı mı var, sorun çözme becerisi mi eksik, dikkat dağınıklığı mı var, her ne varsa hazırladığımız 18 faaliyet ve daha sonra geliştirilebilecek diğer faaliyetlerle beraber bu çocuklarımızın elinden sımsıkı tutmak istiyoruz. Çünkü bu çocuklar sadece ailenin çocukları değil, koca bir aziz Türk milletinin ferdi ve evladı onlar. Dolayısıyla sağlıklı ve mutlu bireylerden mutlu bir toplum, mutlu bir millet oluşturabilirsiniz."