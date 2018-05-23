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Özel öğrenciler dış dünyayı sınıf duvarlarında tanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 10:52 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde bir özel eğitim kurumunda görsel sanatlar öğretmeni Halil Yıldırım, özel öğrencilerin hayata daha kolay adapte olabilmeleri ve dış dünyada karşılaşacaklarını görebilmesi için sınıfların duvarlarına çeşitli temalarda resimler çizdi.

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde bir özel eğitim kurumunda görsel sanatlar öğretmeni Halil Yıldırım, özel öğrencilerin hayata daha kolay adapte olabilmeleri ve dış dünyada karşılaşacaklarını görebilmesi için sınıfların duvarlarına çeşitli temalarda resimler çizdi. Sandıklı'da faaliyet gösteren Özçınar Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nin görsel sanatlar öğretmeni Halil Yıldırım, 2 yıl önce göreve başladığı okulda özel öğrencilerin dış dünyaya daha kolay alışmaları ve dış dünyada karşılaşacaklarını sınıflarda görmeleri için çalışma başlattı. Halil Yıldırım, bu çalışma kapsamında sınıfların duvarlarına önünde Atatürk'ün yer aldığı ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kız Kulesi, akvaryum, orman ve saray gibi temaların resimlerini yaptı. Çalışma sonrasında sınıflar renklenirken, öğrencilerin de ilgisi arttı. 'AMAÇ HAYATA HIZLI ADAPTE OLMALARI' Halil Yıldırım, "Okulda iki yıldır çalışıyorum. Çalışmaya başladığımdan beri sınıfları renklendirecek çalışmalar yürütüyoruz. Çalışmamızın ortaya çıkış noktası çocukların dış dünyada görebilecekleri şeyleri okula taşımak. Yani okulu hayatla birleştirmekti. Burada belirlediğimiz belirli temalar var. Akvaryum teması, orman teması gibi temalar. Çocuklarımız dış hayatta ne görüyorsa burada da görsün ve hayata daha hızlı adapte olsun amacıyla başladık ve sınıflarımızın duvarlarına resimler yaptık" dedi.

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