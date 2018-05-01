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Özel öğrenciler için örnek proje

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 11:26 | Son Güncelleme

Samsun'un Havza ilçesinde zihinsel engelli öğrenciler, "İşime Engel Yok" projesi kapsamında haftada bir gün kırtasiye, oto yıkama, market ve fırın gibi iş yerlerinde çalışarak sosyal hayata katılıyor, meslek edinmek için ilk adımlarını atıyor - Projeye destek veren market sahibi Yiğit: - "Hepsi çok özel çocuklar. Bir adım gittiğinizde 12 adım geliyorlar size. Sevgi verdiğiniz zaman fazlası ile geri alıyorsunuz" - Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim ve İş Uygulama Merkezi Müdürü Ertuğ: - "Bu çocuklarımız yarın bir esnafın yanında çalışarak hayata tutunacak düzeye geldiler"

ÖZGÜR UYAROĞLU - Samsun'un Havza ilçesinde zihinsel engelli öğrenciler, "İşime Engel Yok" projesi kapsamında haftada bir gün kırtasiye, oto yıkama, market ve fırın gibi iş yerlerinde çalışarak "Hayatın içinde biz de varız." diyor.

Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim ve İş Uygulama Merkezi'nde orta ve ağır zihinsel engellilere yönelik başlatılan proje, 7 aydır uygulanıyor. Proje kapsamında 12 özel öğrenci, haftada bir gün ilçedeki kırtasiye, oto yıkama, market ve fırın gibi iş yerlerinde öğretmenlerinin gözetiminde çalışarak sosyal hayata katılıyor.

Markette ürünleri ayırmayı ve raf düzenlemeyi, fırında hamur yoğurmayı, oto yıkamacıda su tabancasını kullanmayı öğrenen öğrenciler, meslek edinmenin ilk adımlarını da atıyor.

Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim ve İş Uygulama Merkezi Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezlerinde orta ve ağır zihinsel engelli 54 öğrenciye 25 öğretmenle eğitim verildiğini söyledi.

Projeyi, öğretmenleri Fatih Baş ile Naim Uçar'ın hazırladığını belirten Ertuğ, proje kapsamında çarşamba günleri 12 öğrencinin 8 iş yerimizde çalıştığını anlattı.

Bir yıl sürecek proje ile özel öğrencilerin sosyal hayatın içine girmelerini sağlamayı hedeflendiklerini vurgulayan Ertuğ, projenin diğer amaçlarının öğrencilerin insanları tanıması, özel çocuklara yönelik farkındalık oluşması, özel çocukların yaşamın tüm alanında kendilerini göstermesi olduğunu sıraladı.

Geri dönüşleri çok güzel olan proje sayesinde öğrencilerine şimdiden iş teklifleri geldiğini ifade eden Ertuğ, "Bu çocuklarımız yarın bir esnafın yanında çalışarak hayata tutunacak düzeye geldiler." dedi.

Proje sorumlularından Fatih Baş da projenin toplumun her kesiminde olumlu karşılandığını, öğrenciler üzerindeki iyi etki bırakan projeden velilerin de çok memnun olduğunu aktardı.

- Esnaftan projeye destek

İlçedeki esnaf da projeye destek vererek projenin devam etmesini istediklerini söyledi.

Projede yer alan fırıncı Şenol Yılmaz, özel öğrenci Sefa Kara'nın her hafta bir gün kendileriyle çalıştığını, fırında hamur işlerine yardımcı olurken el becerilerini de geliştirdiğini dile getirdi.

Yılmaz, "Sefa 3 haftadır bizimle birlikte. İlk geldiğinde sessizdi, şimdi bizlerle güzel muhabbet ediyor. Bu gibi arkadaşlarımızın topluma kazandırılması için güzel bir proje ve çokta faydası var." diye konuştu.

Market sahibi Cemalletin Yiğit ise okul idaresi tarafından gelen teklifle projeye dahil olduğunu anlatarak şöyle devam etti:

"Bu tür projelerin örneklerini daha önceden Avrupa’da görmüştüm. Böyle bir teklif gelince çok sevindim. Bu proje sadece burada değil tüm ülke genelinde uygulanmalı. Bu kardeşlerimizin hayatı öğrenmeleri gerekiyor. Elimden gelen desteği sunmaya hazırım. Umarım bu proje bundan sonraki yıllarda da devam eder."

Öğrencileri çok sevdiğini belirten Yiğit, "Hepsi çok özel çocuklar. Bir adım gittiğinizde 12 adım geliyorlar size. Sevgi verdiğiniz zaman fazlası ile geri alıyorsunuz. Bu kardeşlerimizden önce Sabrican kardeşimiz vardı burada. Bize, 'Keşke babam, öğretmenlerim izin verse de yazın da burada çalışsam.' dedi. Bizim için en büyük ödül o." ifadesinde bulundu.

Oto yıkamacı Ali Ölmez ise özel öğrencilerin topluma kazandırılmaları adına projeye dahil olduğunu vurgulayarak "Öğrencilerimiz meslek sahibi olsun diye yardımcı oluyoruz. İlk geldiklerinden daha iyiler. Projenin hazırlanmasında emeği geçen ve bizleri bu projeye dahil eden herkese teşekkür ederim." dedi.

Proje kapsamında ilçede bir markette çalışan özel öğrencilerden Rümeysa Teker ise markette çalışmayı çok sevdiğini ve mutlu olduğunu anlattı.

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