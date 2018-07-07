Tam zamanlı kaynaştırma veya bütünleştirme yoluyla eğitim yapılan okullarda, özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için bire bir eğitim yapılan destek eğitim odaları açılacak.

Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitim haklarından yararlanmalarını sağlamaya yönelik usul ve esasları düzenleyen "Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) hazırlanan yönetmelik ile özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla kaynaştırma ve bütünleştirme uygulamaları, özel yeteneklilerin eğitimi, ev ve hastanede eğitim hizmetleri, özel eğitim okullarına ilişkin uygulama usul ve esasları düzenlendi.

Buna göre, sağlık sorunları nedeniyle rehberlik ve araştırma merkezine (RAM) gelemeyecek durumda olanların eğitsel değerlendirme ve tanılamasıyla ilgili iş ve işlemler, bireylerin bulundukları ortamlarda yapılacak.

Türkiye'de eğitimine devam eden veya edecek yabancı uyruklu bireyler, RAM'larda sunulan eğitsel değerlendirme ve tanılama hizmetlerinden yararlanacak. Bakanlığa bağlı yurt dışındaki Türk okullarında eğitimlerini sürdüren, özel eğitim ihtiyacı olan bireylere de Türkiye'deki RAM'larda eğitsel değerlendirme ve tanılama hizmeti sunulacak.