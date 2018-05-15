HABER

Özel öğrencilerin mezuniyet coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 16:46 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Özçınar Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde düzenlenen törende özel öğrenciler mezuniyet coşkusu yaşadı.

Ahmet DAĞLI SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Özçınar Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde düzenlenen törende özel öğrenciler mezuniyet coşkusu yaşadı.

Özçınar Özel Eğitim Uygulama Merkezi bahçesinde mezuniyet töreni ve Engelliler Haftası kutlama programı düzenlendi. Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Karaosman, Uygulama Merkezi Müdürü İbrahim Altıntaş, okul müdürleri, daire amirleri ve veliler katıldı. Saygı duruşu sonrası Uygulama Merkezi öğretmenleri eşliğinde işaret diliyle İstiklal Marşı söylendi. Daha sonra özel öğrenciler şiir okurken, okulun müzik korosu gösteri sundu. Öğrencilere çalışmalarından dolayı protokol tarafından ödül verilirken, Uygulama Merkezinden bu eğitim yılında mezun olan 4 özel öğrenci protokolle birlikte pasta keserek kep attı.

Programın sonunda ilçede 'Bayrakçı Dede' olarak tanınan ve programa Türk bayrağıyla gelen huzurevi sakinlerinden Turan Kaplan, öğrencilere bileklik hediye etti. Turan Kaplan daha sonra Türk bayrağını merkezin bahçesinde açarak Biz bu bayrak için yaşıyoruz. Biz susmayız. Bizi susturamazlar diye slogan attı. İsrail'in yaşattığı zulme karşı olduklarını aktaran Turan Kaplan, Türkiye Cumhuriyeti'nin dev bayrağını burada açtık. Öğrencilerle birlikte anı yaşadık. Güzel bir anı oldu. Engel tanımıyoruz. Engel yok. Engelli değiliz. Onlara destek vermek zorundayız dedi. Okul bahçesinde öğrenciler ve okul yönetim tarafından yapılan 15 Temmuz Parkı'nın açılışı da yapıldı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Başbakan Yıldırım'dan Kudüs açıklaması

Başbakan Yıldırım'dan Kudüs açıklaması

Reuters yayımladı! 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi sonucu

Reuters yayımladı! 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi sonucu

Diyarbakır'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

Emekliye 244 lira zam

Emekliye 244 lira zam

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gümüşhane Üniversitesi laboratuvarında patlama: 1 öğrenci yaralandı

Gümüşhane Üniversitesi laboratuvarında patlama: 1 öğrenci yaralandı

TBMM'de 3 partiden İsrail'in katliamına karşı ortak bildiri! HDP imza vermedi

TBMM'de 3 partiden İsrail'in katliamına karşı ortak bildiri! HDP imza vermedi

Ankara Keçiören'de bir kadın sürücü yayaların arasına daldı: Ölü ve yaralılar var!

Ankara Keçiören'de bir kadın sürücü yayaların arasına daldı: Ölü ve yaralılar var!

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ülkesine dönmesi istendi

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ülkesine dönmesi istendi

Netanyahu'dan Erdoğan için skandal sözler!

Netanyahu'dan Erdoğan için skandal sözler!

İstanbul'da deniz otobüsü iskeleye çarptı! Yaralılar var

İstanbul'da deniz otobüsü iskeleye çarptı! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.