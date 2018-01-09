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Özel okula haciz şoku! Akıllı tahtalar bile gitti

GÜNCEL HABERLERİ | 09.01.2018 10:51 | Son Güncelleme 1 saat önce

Antalya'da 600 öğrencisi bulunan özel okula gelen haciz yüzünden eğitim durdu. Dün okula gelen veliler ise çocuklarının eğitiminin aksamasına tepki gösterdi.

Özel okula haciz şoku! Akıllı tahtalar bile gitti

Konyaaltı ilçesinde eğitim ve öğretim hizmeti veren özel bir okul, iddiaya göre geçen yılın nisan ayından itibaren öğretmen ve diğer çalışanlardan oluşan yaklaşık 150 kişinin maaşlarını ödemekte zorlandı. Okul sahipleri öğretmenlere okulu sattıklarını ve bu nedenle maaşların toptan ödeneceği vaadinde bulundu.

9 aydır oyalandıklarını iddia eden öğretmenler, 4 Ocak tarihinde okula gelen hacizle şok oldu.

Çocuklar eğitim gördüğü sırada okulun akıllı tahtaları, klimalar, bilgisayarlar, mutfak malzemeleri haczedildi. Yaşananlardan habersiz olan veliler durumu öğrenince okula geldi. Çocukları dersteyken sıra, masa ve klimaların söküldüğünü iddia eden veliler, yaşananlara tepki gösterdi. Okul önünde toplanan veli ve öğretmenler, hiçbir muhatap bulamadıklarını söylerken, çocuk başına yaklaşık 19 bin lira ödediklerini ve senetlerini de alamadıklarını iddia etti.

Torununu geçen yıl bu okulda ikinci sınıfa kaydettirdiğini söyleyen Erdal Güllüdağ, "Bu yıl da çocuk okula devam edecekti. Maalesef okulun iflas ettiğini öğrendik. Bazı veliler paranın tamamını peşin ödemiş. Bazıları da senet vermiş. Ne onlar paralarını alabildi, ne biz senetlerimizin karşılığını alabiliyoruz. Onların da nereye gittiğini bilmiyoruz. Bu okulun şu anda ne olacağı da belli değil. Öğretmenler, çalışanlar maaşlarını alamamış. Biz de çocuklarımızı nerede götüreceğiz, nerede okutacağız? Kalan paralarımızı alacak mıyız o da belli değil. Ortalıkta Milli Eğitim’den de kimse yok. Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri de karar alacaklarını söylüyor. Alacakları kararla da herhalde okulu kapatacaklar. Tamam da çocuklar ne olacak? Burada yüzlerce öğrenci var. Onlar ne olacak? Veliler bin bir zorlukla ödedikleri o paraları nasıl alacak? Herkes sahipsiz bir durumda" diye konuştu.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, konuyu yakından takip ettiklerini söyledi. Müdür Arslan, yaşananlardan dolayı okula geçen cuma günü müfettişler gönderdiğini belirterek, Müfettişlerimiz raporlarını hazırlayıp bakanlığa sundu. Bakanlığın vereceği karar doğrultusunda biz de gerekeni yapacağız" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya haciz özel okul eğitim

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
öğretmenlerin emeği karşılığını alamadığı için üzgünüm yanlızzzzzzzzz o velilere hiç acımadım kusura bakmayında gelir eşitsizliğinin olduğu bi ülkede birde eğitim eşitsizliği isteyen sizlersiniz verirseniz o kadar parayı çocuğunu o okullarda okutamayıp yeterli eğitimi aldıramayan fakir velilerin ahını alırsınız sizin parayla her işi çözerim mantığınızda böylelikle yerin dibine girer
@gurkanozselcuk Senin paran olsa cocugunu özel okulada yollarsın, Bmw yede binersin. Böyle servet düşmanlığı yapmayın, Çalışın kazanın kardeşim.
çocuklar ne olacak... böyle g.tünüz sıkışınca nede güzel nerde devlet diye bağırmıyormusunuz... valla para gani sizde başka bir özel okula 20bin bayılirsınız olur biter be bebegim
OKULLARDA HACZEDİLİYORSA....DEMEKKİ ORASI OKUL DEĞİL TİCARETHANE OLMUŞ....
Şu özel okulların anlaşı şu:öğrenciden alayım, öğretmene vermeyeyim ve oyalayayim.. Eğitimde anlayış eğitim olmalı.. Bu işin patronları şunu bilsinler ki önce öğretmeni sonra öğrenciyi ve veliyi tatmin edemiyorsan bu işi bırak dostum..
NE BÜYÜK SAÇMALIK..? MİLLİ EĞİTİM BAKANI NEREDE..? O'NUN KONTROLÜNDEKİ BİR OKULDA BU REZALET DÜNYADA GÖRÜLMEMİŞTİR.
özel okulda yada normal okulda haciz yanılmamalı bence o çocukların eğitimi engellenmemeli eğer borcu varsa sahibinin bütün malına el koy gitsin amelelik yapsın bmv ye mercedes e binmesin mağdurlar cezalandırılmamalı
MEB bu konuda insiyatif almalı. Ya özel okulları toptan kapatsınlar yada bu okullara adam akıllı bir denetleme mekanizması getirsinler. Her okul keyfe keder uygulamalar yapıyor keyfe keder ücretler alıyor. Fakir fukaranın istikbali olacak yavruları için belli bir kontenjan olmalı. MEB de EPDK vb diğer kamu kurumları gibi uyuyor resmen. Devletten kanunun gücünü kapan şirketlerde vatandaşa kan kusturuyor. Olan vatandaşa oluyor.
EĞİTİM hakkı engelleniyor.Özel ya da tüzel herhangi bir eğitim kurumunda EĞİTİM VARKEN BU İŞLEMİN YAPILMASI(SÖKÜMÜ-ÖĞRENCİLERİN DERSİ ESNASINDA RAHATSIZ EDİLMESİ ANAYASA SUÇUDUR)ALACAKLILAR elbette haklarını istiyor ki haklıdırlar.YOLU-YORDAMI-ZAMANI YANLIŞTIR.
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