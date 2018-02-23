Özel okullarda 'porno' ve 'bitcoin'li kelime oyunu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Bilal Tırnakçı, öğrenci kapmak için kıran kırana rekabetin yaşandığı eğitim sektörüne dair açıklamalarda bulundu.

Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre, bazı özel okulların web sitelerini hazırlayan tasarımcıların, internet aramalarında okulu ön plana çıkarmak için 'porno' ve 'bitcoin' gibi çok aranan kelimeleri kullandıklarının tespit edildiğini belirten Tırnakçı, şöyle konuştu:

"Bazı okullar web tasarımcılarına kurban gidiyor. Özel okullar, Google aramalarında ilk sırada yer almak için siteyi uzman web tasarımcılarına bırakıyor. 12 özel okul sitesinin kaynak kodlarında sıkıntılı kelimeler yer alıyor. Siteyi tasarlayanlar, arkada görünmeyen kod kısmına Google'dan çok aranan kelimeleri yazmış. Bunlar arasında ‘porno, bitcoin' gibi sakıncalı kelimeler bulunuyor. Siz Google'da ‘bitcoin' diye arama yaptığınızda bu özel okullarla da karşılaşabilirsiniz. Bize uyarı geldi. Bu kelimeler sitenin kodları arasına yerleştirildiği için 12 özel okulun internet sitesi erişime engellendi. Ancak hem söz konusu özel okullar hem de Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda masum. Kaynak kodların arasına yerleştirilen kelimelerden onların da haberi yok. Böyle şeylerin çocuklarımızın bulunduğu ortamda barınmasına izin vermeyiz."