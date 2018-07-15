HABER

 (ÖZEL)  (olay anı görüntüsüyle) DÜĞÜNDE HAVAYA ATEŞ AÇANLARI UYARANLARA SALDIRI KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 16:32 | Son Güncelleme

- Avcılar'da havaya ateş açanları uyaran 5 kişi düğündekilerin saldırısına uğradı.

- Avcılar'da havaya ateş açanları uyaran 5 kişi düğündekilerin saldırısına uğradı.
- Biri ağır 5 kişinin yaralandığı olay anı kameraya yansıdı

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL DHA
Avcılar'da düğünde havaya ateş açanları uyaran 5 kişi, düğündekiler tarafından bıçaklarla saldırıya uğradı. O anlar mahallede bulunan bir kişinin cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde ellerinde bıçak olan bazı kişilerin diğerlerine saldırdığı görülüyor.
Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan 5 kişiden birisinin hayati tehlikesi devam ediyor.

HAVAYA ATEŞ AÇANLARI UYARINCA BIÇAKLANDILAR
Olay Avcılar, Tahtakale Mahallesi'nde dün akşam saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Ömer Geyik'in oturduğu Mehmetçik Sokak'ta yapılan düğünde kimliği belirsiz kişi yada kişiler havaya silahla ateş açtı. Silah seslerini duyan Geyik, evinden çıkarak düğünde havaya ateş açanlara "Burada silah atmayın çocuklar var" diye uyarıda bulununca tartışma çıktı. Kimliği belirsiz kişi yada kişiler ile Ömer Geyik arasında çıkan tartışmaya, Hüsamettin Geyik, Ramazan Kaplan, Ahmet Kaplan ve Enes Kaplan isimli yakınları da dahil oldu. İki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. İddialara göre, olay yerinde çıkan tartışma da Ömer Geyik ve beraberindeki 4 yakını kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından darp edilerek çeşitli yerlerinden bıçaklandı.

1'İ AĞIR 5 YARALI
Kavgaya karışanlar olay yerinden hızla kaçarken, kanlar içinde kalan Ömer Geyik ve beraberindeki 4 kişiyi gören aile bireyleri de durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ramazan Kaplan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri de olay yerine gelerek önlem aldı. Çevredeki vatandaşların bilgisine de başvuran polis ekipleri sokakta detaylı olay yeri çalışması yaptı. Çevredeki iş yerlerinde güvenlik kamera görüntüsü olup olmadığını araştıran polis ekipleri olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için araştırma başlattı.
Polisin olayla ilgili soruşturmasının çok yönlü sürdüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
-----------------------
-Olay anının cep telefonuna yansıyan görüntüleri

//////////////
- Olayın meydana geldiği yer
- Polisin önlemi
- Yakınları ile röp
- Hastaneden görüntü
- Genel ve detaylar

PARTNERBir tanesini yiyen şoke oluyor! Üzüm gibi duruyor ama...Bir tanesini yiyen şoke oluyor! Üzüm gibi duruyor ama...
Marmaris'te 15 Temmuz şehitleri anma yarışmaları ödül tören ile son bulduMarmaris'te 15 Temmuz şehitleri anma yarışmaları ödül tören ile son buldu
Adnan Oktar operasyonunda korkunç tablo! 17 kız çocuğu...Adnan Oktar operasyonunda korkunç tablo! 17 kız çocuğu...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ebru Şimşek: Adnan Oktar birçok kediciğini bana benzetmeye çalışmış

Ebru Şimşek: Adnan Oktar birçok kediciğini bana benzetmeye çalışmış

Ezgi Mola'dan Mustafa Ceceli ve İntizar gündemi sert tepki

Ezgi Mola'dan Mustafa Ceceli ve İntizar gündemi sert tepki

Son dakika! 7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı

Son dakika! 7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan 15 Temmuz'u yazdı: Sela okunmasını biz istedik

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan 15 Temmuz'u yazdı: Sela okunmasını biz istedik

Eski AK Parti Milletvekili Prof. Fatma Seniha Nükhet Hotar Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne atandı

Eski AK Parti Milletvekili Prof. Fatma Seniha Nükhet Hotar Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne atandı

Adnan Oktar'ın adamlarından liseli kızlar için şeytani plan!

Adnan Oktar'ın adamlarından liseli kızlar için şeytani plan!

İlginizi Çekebilir

Son dakika! 7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı

Son dakika! 7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Lideri Vladimir Putin'i Suriye konusunda açık açık uyardı: Astana mütabakatı tamamen yok olur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Lideri Vladimir Putin'i Suriye konusunda açık açık uyardı: Astana mütabakatı tamamen yok olur

Kocaeli'de mini etekli yolcuya tepki gösterdi, otobüsü karakola çektirdi!

Kocaeli'de mini etekli yolcuya tepki gösterdi, otobüsü karakola çektirdi!

Marmaris'te 15 Temmuz gecesi Erdoğan ve korumasının kaldığı odalara 2 yıldır kimse girmiyor!

Marmaris'te 15 Temmuz gecesi Erdoğan ve korumasının kaldığı odalara 2 yıldır kimse girmiyor!

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan'ı ziyaret etti

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan'ı ziyaret etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'da korkutan fabrika yangını!

Ankara'da korkutan fabrika yangını!

Adnan Oktar operasyonunda korkunç tablo! 17 kız çocuğu...

Adnan Oktar operasyonunda korkunç tablo! 17 kız çocuğu...

Kaymakam olma şartlarında dikkat çeken değişiklik!

Kaymakam olma şartlarında dikkat çeken değişiklik!

Ağrı'da Leyla'nın atleti bulundu

Ağrı'da Leyla'nın atleti bulundu

Manavgat ve Torbalı'da orman yangını

Manavgat ve Torbalı'da orman yangını

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bazı yollar trafiğe kapatıldı! İşte alternatif güzergahlar

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bazı yollar trafiğe kapatıldı! İşte alternatif güzergahlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.