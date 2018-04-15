(Özel) Ömerli Barajı doluluk oranı son 2 yılın rekorunu kırdı

Doluluk oranında son 2 yılın rekorunu kıran Anadolu Yakası’ndaki Ömerli Barajının su seviyesi havadan görüntülendi.
İstanbul’un en büyük barajı konumunda olan Ömerli Barajı doluluk oranı ile yetkililerin yüzünü güldürdü. Anadolu Yakası’nın içme suyu olarak en önemli yere sahip Ömerli Barajı doluluk oranı yüzde 94 seviyelerine ulaştı. Su seviyesinin yüzde 94’lere gelmesi barajda son 2 yılda ölçülen en yüksek oran olarak dikkat çekti. Barajın su doluluk oranı drone ile görüntülendi.
Toplam biriktirme hacmi 235 milyon 371 bin metre küp ile Çekmeköy ilçesi sınırlarında bulunan Ömerli Barajı su seviyesinin yüksekliği yanı sıra eşsiz güzelliği de büyüledi.
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